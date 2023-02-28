https://ria.ru/20230228/finlyandiya-1854886350.html
Финские депутаты предложили отказаться от вступления в НАТО
Финские депутаты предложили отказаться от вступления в НАТО - РИА Новости, 28.02.2023
Финские депутаты предложили отказаться от вступления в НАТО
Три депутата парламента Финляндии Маркус Мустаярви, Йоханнес Юрттиахо и Ано Туртиайнен на начавшихся во вторник слушаниях по ратификации заявки о вступлении... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:22
2023-02-28T16:22
2023-02-28T16:22
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нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Три депутата парламента Финляндии Маркус Мустаярви, Йоханнес Юрттиахо и Ано Туртиайнен на начавшихся во вторник слушаниях по ратификации заявки о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс предложили отклонить данное соглашение, следует из трансляции на сайте парламента. Таким образом, парламент Финляндии проведет голосование по данному вопросу в среду. Эти же депутаты 17 мая 2022 года голосовали "против" подачи Финляндией заявки в НАТО. Мустаярви внес сразу несколько протестов: против размещения ядерного оружия, размещения постоянных баз НАТО и использования территории Финляндии для враждебных целей. "Финляндия должна заявить, что ни при каких обстоятельствах не допустит размещения ядерного оружия на своей территории или использования ее земли, воздушного или морского пространства для транспортировки или транзита ядерного оружия, поскольку это означало бы, что в случае большой войны Финляндия автоматически окажется на передовой линии ядерного нападения", - отметил он. Предложение Мустаярви об отклонении заявки Финляндии о вступлении в НАТО поддержали депутаты Йоханнес Юрттиахо и Ано Туртиайнен. Ранее, 17 мая 2022 года, парламент Финляндии 188 голосами из 200 одобрил подачу заявки в Североатлантический альянс. Финальную точку в финском национальном уровне ратификации заявок Финляндии и Швеции в НАТО, после голосования парламента, поставит президент страны Саули Ниинистё. Однако Финляндия и Швеция не смогут стать членами Альянса до завершения процесса ратификации всеми 30 странами НАТО, из которых ее не одобрили до сих пор лишь Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230211/finlyandiya-1851383317.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, нато
Финские депутаты предложили отказаться от вступления в НАТО
Три депутата парламента Финляндии предложили отклонить соглашение о вступлении в НАТО
ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Три депутата парламента Финляндии Маркус Мустаярви, Йоханнес Юрттиахо и Ано Туртиайнен на начавшихся во вторник слушаниях по ратификации заявки о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс предложили отклонить данное соглашение, следует из трансляции на сайте парламента.
Таким образом, парламент Финляндии проведет голосование по данному вопросу в среду.
Президент Финляндии уверен, что страна вступит в НАТО к июлю
Эти же депутаты 17 мая 2022 года голосовали "против" подачи Финляндией заявки в НАТО
. Мустаярви внес сразу несколько протестов: против размещения ядерного оружия, размещения постоянных баз НАТО и использования территории Финляндии для враждебных целей.
"Финляндия должна заявить, что ни при каких обстоятельствах не допустит размещения ядерного оружия на своей территории или использования ее земли, воздушного или морского пространства для транспортировки или транзита ядерного оружия, поскольку это означало бы, что в случае большой войны Финляндия автоматически окажется на передовой линии ядерного нападения", - отметил он. Предложение Мустаярви об отклонении заявки Финляндии о вступлении в НАТО поддержали депутаты Йоханнес Юрттиахо и Ано Туртиайнен.
Ранее, 17 мая 2022 года, парламент Финляндии 188 голосами из 200 одобрил подачу заявки в Североатлантический альянс. Финальную точку в финском национальном уровне ратификации заявок Финляндии и Швеции в НАТО, после голосования парламента, поставит президент страны Саули Ниинистё
. Однако Финляндия и Швеция не смогут стать членами Альянса до завершения процесса ратификации всеми 30 странами НАТО, из которых ее не одобрили до сих пор лишь Венгрия
и Турция
.
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс