https://ria.ru/20230228/finlyandiya-1854886350.html

Финские депутаты предложили отказаться от вступления в НАТО

Финские депутаты предложили отказаться от вступления в НАТО - РИА Новости, 28.02.2023

Финские депутаты предложили отказаться от вступления в НАТО

Три депутата парламента Финляндии Маркус Мустаярви, Йоханнес Юрттиахо и Ано Туртиайнен на начавшихся во вторник слушаниях по ратификации заявки о вступлении... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:22

2023-02-28T16:22

2023-02-28T16:22

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Три депутата парламента Финляндии Маркус Мустаярви, Йоханнес Юрттиахо и Ано Туртиайнен на начавшихся во вторник слушаниях по ратификации заявки о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс предложили отклонить данное соглашение, следует из трансляции на сайте парламента. Таким образом, парламент Финляндии проведет голосование по данному вопросу в среду. Эти же депутаты 17 мая 2022 года голосовали "против" подачи Финляндией заявки в НАТО. Мустаярви внес сразу несколько протестов: против размещения ядерного оружия, размещения постоянных баз НАТО и использования территории Финляндии для враждебных целей. "Финляндия должна заявить, что ни при каких обстоятельствах не допустит размещения ядерного оружия на своей территории или использования ее земли, воздушного или морского пространства для транспортировки или транзита ядерного оружия, поскольку это означало бы, что в случае большой войны Финляндия автоматически окажется на передовой линии ядерного нападения", - отметил он. Предложение Мустаярви об отклонении заявки Финляндии о вступлении в НАТО поддержали депутаты Йоханнес Юрттиахо и Ано Туртиайнен. Ранее, 17 мая 2022 года, парламент Финляндии 188 голосами из 200 одобрил подачу заявки в Североатлантический альянс. Финальную точку в финском национальном уровне ратификации заявок Финляндии и Швеции в НАТО, после голосования парламента, поставит президент страны Саули Ниинистё. Однако Финляндия и Швеция не смогут стать членами Альянса до завершения процесса ратификации всеми 30 странами НАТО, из которых ее не одобрили до сих пор лишь Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230211/finlyandiya-1851383317.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато