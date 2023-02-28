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Источник: фигурантов дела о хищении в ПФР этапировали в Московский регион - РИА Новости, 28.02.2023
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16:52 28.02.2023 (обновлено: 17:05 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/figuranty-1854897551.html
Источник: фигурантов дела о хищении в ПФР этапировали в Московский регион
Источник: фигурантов дела о хищении в ПФР этапировали в Московский регион - РИА Новости, 28.02.2023
Источник: фигурантов дела о хищении в ПФР этапировали в Московский регион
Несколько новых фигурантов дела о хищении из Пенсионного фонда России более 2 миллиардов рублей этапированы в Московский регион из Северо-Кавказского... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:52
2023-02-28T17:05
пенсионный фонд рф
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько новых фигурантов дела о хищении из Пенсионного фонда России более 2 миллиардов рублей этапированы в Московский регион из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Очередная партия фигурантов по громкому делу о хищении из ПФР отправлена самолётом из Северо-Кавказского федерального округа в Московский регион", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это новые фигуранты дела. На имеющихся в распоряжении РИА Новости видеокадрах этапирования одного человека выводят из автозака на лётном поле и сажают в самолёт, при этом его ведут по трапу с надписью "Международный аэропорт Владикавказ". ФСБ 20 февраля сообщала о пресечении деятельности ОПГ, похитившей более двух миллиардов рублей средств ПФР, по данному делу в Ингушетии, Северной Осетии и Москве были задержаны 34 человека, им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ проведено более 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Отмечалось, что в состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и АО "Почта России". По данным силовиков, с 2019 по 2021 годы члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги сотрудники ПФР перечисляли на банковские счета филиала АО "Почта России" в республике для обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались. Добавляется, что для сокрытия своих действий члены ОПГ фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.
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пенсионный фонд рф, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Пенсионный фонд РФ, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Источник: фигурантов дела о хищении в ПФР этапировали в Московский регион

Новых фигурантов дела о хищении в ПФР этапировали из СКФО в Московский регион

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько новых фигурантов дела о хищении из Пенсионного фонда России более 2 миллиардов рублей этапированы в Московский регион из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Очередная партия фигурантов по громкому делу о хищении из ПФР отправлена самолётом из Северо-Кавказского федерального округа в Московский регион", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это новые фигуранты дела.
На имеющихся в распоряжении РИА Новости видеокадрах этапирования одного человека выводят из автозака на лётном поле и сажают в самолёт, при этом его ведут по трапу с надписью "Международный аэропорт Владикавказ".
ФСБ 20 февраля сообщала о пресечении деятельности ОПГ, похитившей более двух миллиардов рублей средств ПФР, по данному делу в Ингушетии, Северной Осетии и Москве были задержаны 34 человека, им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ проведено более 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Отмечалось, что в состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и АО "Почта России".
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По данным силовиков, с 2019 по 2021 годы члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги сотрудники ПФР перечисляли на банковские счета филиала АО "Почта России" в республике для обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались.
Добавляется, что для сокрытия своих действий члены ОПГ фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.
 
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