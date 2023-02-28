https://ria.ru/20230228/figuranty-1854897551.html

Источник: фигурантов дела о хищении в ПФР этапировали в Московский регион

Источник: фигурантов дела о хищении в ПФР этапировали в Московский регион - РИА Новости, 28.02.2023

Источник: фигурантов дела о хищении в ПФР этапировали в Московский регион

Несколько новых фигурантов дела о хищении из Пенсионного фонда России более 2 миллиардов рублей этапированы в Московский регион из Северо-Кавказского... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:52

2023-02-28T16:52

2023-02-28T17:05

пенсионный фонд рф

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_0:125:2999:1812_1920x0_80_0_0_b2585c62e0dc5f3aec00b58c6f47fc02.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько новых фигурантов дела о хищении из Пенсионного фонда России более 2 миллиардов рублей этапированы в Московский регион из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Очередная партия фигурантов по громкому делу о хищении из ПФР отправлена самолётом из Северо-Кавказского федерального округа в Московский регион", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это новые фигуранты дела. На имеющихся в распоряжении РИА Новости видеокадрах этапирования одного человека выводят из автозака на лётном поле и сажают в самолёт, при этом его ведут по трапу с надписью "Международный аэропорт Владикавказ". ФСБ 20 февраля сообщала о пресечении деятельности ОПГ, похитившей более двух миллиардов рублей средств ПФР, по данному делу в Ингушетии, Северной Осетии и Москве были задержаны 34 человека, им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ проведено более 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Отмечалось, что в состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и АО "Почта России". По данным силовиков, с 2019 по 2021 годы члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги сотрудники ПФР перечисляли на банковские счета филиала АО "Почта России" в республике для обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались. Добавляется, что для сокрытия своих действий члены ОПГ фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.

https://ria.ru/20221208/bastrykin-1837126991.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пенсионный фонд рф, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия