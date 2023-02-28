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В Евпатории несколько районов остались без света - РИА Новости, 28.02.2023
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12:09 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/evpatoriya-1854808900.html
В Евпатории несколько районов остались без света
В Евпатории несколько районов остались без света - РИА Новости, 28.02.2023
В Евпатории несколько районов остались без света
В Евпатории в некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:09
2023-02-28T12:09
происшествия
евпатория
жкх
россия
республика крым
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. В Евпатории в некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщила глава администрации города Елена Демидова. По ее словам, частично обесточены ряд улиц и микрорайонов. "Всего 6248 бытовых потребителей, 2841 юридических лиц. Работает две аварийные бригады. Ориентировочное время включения 2-3 часа", - подчеркнула Демидова. Утром во вторник в Евпатории произошла крупная авария на магистральном водоводе. В городе без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах. Ремонт планируют завершить к концу дня. Воду населению подвозят цистернами.
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евпатория
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происшествия, евпатория, жкх, россия, республика крым, электричество
Происшествия, Евпатория, ЖКХ, Россия, Республика Крым, Электричество
В Евпатории несколько районов остались без света

В Евпатории в некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСобор Святителя Николая Чудотворца в Евпатории
Собор Святителя Николая Чудотворца в Евпатории - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Собор Святителя Николая Чудотворца в Евпатории. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. В Евпатории в некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщила глава администрации города Елена Демидова.
«
"В некоторых районах города произошло аварийное отключение электроэнергии", - написала Демидова в своем Telegram-канале.
По ее словам, частично обесточены ряд улиц и микрорайонов.
"Всего 6248 бытовых потребителей, 2841 юридических лиц. Работает две аварийные бригады. Ориентировочное время включения 2-3 часа", - подчеркнула Демидова.
Утром во вторник в Евпатории произошла крупная авария на магистральном водоводе. В городе без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах. Ремонт планируют завершить к концу дня. Воду населению подвозят цистернами.
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ПроисшествияЕвпаторияЖКХРоссияРеспублика КрымЭлектричество
 
 
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