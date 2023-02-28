https://ria.ru/20230228/energiya-1854890245.html

ЕС создает новый энергетический узел на Западных Балканах, заявил комиссар

ЕС создает новый энергетический узел на Западных Балканах, заявил комиссар - РИА Новости, 28.02.2023

ЕС создает новый энергетический узел на Западных Балканах, заявил комиссар

ЕС создает новую "точку входа", энергетический узел на Западных Балканах, что финансируется в рамках Экономического инвестиционного плана, заявил комиссар по... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:32

2023-02-28T16:32

2023-02-28T16:32

сербия

брюссель

александр вучич

евросоюз

европейский банк реконструкции и развития

белград (город)

в мире

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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. ЕС создает новую "точку входа", энергетический узел на Западных Балканах, что финансируется в рамках Экономического инвестиционного плана, заявил комиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели. Вархели во вторник вместе с президентом Сербии Александром Вучичем присутствовал подписанию документов о выделении ЕС первого транша в 610 миллионов евро в рамках финансового пакета в размере около 2,7 миллиарда евро для скоростной железной дороги Белград-Ниш протяженностью 230 километров. Дорога будет строиться в три отрезка, средства обеспечит Европейский инвестиционный банк (EIB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и прямая дотация ЕС, а также бюджет Сербии, работы планируется завершить до 2029 года. "Это часть Экономического инвестиционного плана, чем стимулируется треть ВВП для Западных Балкан и создается новый энергетический узел на Западных Балканах. У нас уже есть транспортное сообщение, работа идет полным ходом, создаем тем самым новую реальность и строим нечто для многих будущих поколений", - заявил Вархели на совместной пресс-конференции с Вучичем. Он напомнил о выделении Брюсселем 165 миллионов евро официальному Белграду для преодоления подорожания энергоносителей этой зимой, по его данным, 150 миллионов из них уже поступили в бюджет Сербии. "Нужно еще много работать, чтобы Западные Балканы превратились в энергетическую "точку входа" Европы для новых источников и маршрутов. Наряду с газом и электричеством это будет развитием и для ЕС, поэтому вкладываем в электросети, и мы одобрили проекты в гидро- и ветроэнергетике. Мы готовы финансировать и новый энергетический терминал в Адриатическом море и ждем наших партнеров, чтобы определиться, где его создать", - указал еврокомиссар.

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854823757.html

https://ria.ru/20230130/energiya-1848492456.html

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сербия, брюссель, александр вучич, евросоюз, европейский банк реконструкции и развития, белград (город), в мире