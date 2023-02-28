https://ria.ru/20230228/elektroseti-1854809796.html

В Харьковской и Сумской областях повреждены электросети

В Харьковской и Сумской областях повреждены электросети - РИА Новости, 28.02.2023

В Харьковской и Сумской областях повреждены электросети

В Харьковской и Сумской областях Украины повреждены сети областных распределительных компаний, обесточены ряд населенных пунктов, сообщили в национальной... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:11

2023-02-28T12:11

2023-02-28T12:11

специальная военная операция на украине

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Харьковской и Сумской областях Украины повреждены сети областных распределительных компаний, обесточены ряд населенных пунктов, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго, обесточены населенные пункты. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Также отмечается, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и на данный момент не прогнозируется. Импорт электроэнергии незначительный. В энергосистеме Украины работают все виды электростанций, благодаря половодью активно работают гидроэлектростанции. Кроме того, по данным компании, в понедельник вечером было возобновлено электроснабжение Одессы и Одесской области, однако на данный момент в Одессе электроснабжение осуществляется по временным схемам, поэтому возможны незначительные ограничения. В понедельник в энергохолдинге ДТЭК сообщили, что в Одессе и Одесском районе пропал свет из-за аварии на объектах энергетики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852415040.html

https://ria.ru/20230207/ukraine-1850197560.html

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сумская область

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