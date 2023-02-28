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Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов - РИА Новости, 28.02.2023
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15:39 28.02.2023 (обновлено: 15:52 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/ekstremizm-1854871062.html
Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов
Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов - РИА Новости, 28.02.2023
Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов
Молодежь - наиболее уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:39
2023-02-28T15:52
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Молодежь - наиболее уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ."Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан. Конечно, мы с вами хорошо знаем, наиболее уязвимая категория здесь - это молодежь ", - сказал Путин.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов

Путин назвал молодежь уязвимой категорией, способной попасть под влияние экстремистов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Молодежь - наиболее уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
"Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан. Конечно, мы с вами хорошо знаем, наиболее уязвимая категория здесь - это молодежь ", - сказал Путин.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают российскую молодежь в экстремизм
24 июня 2022, 13:19
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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