https://ria.ru/20230228/ekstremizm-1854871062.html

Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов

Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов - РИА Новости, 28.02.2023

Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов

Молодежь - наиболее уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:39

2023-02-28T15:39

2023-02-28T15:52

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Молодежь - наиболее уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ."Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан. Конечно, мы с вами хорошо знаем, наиболее уязвимая категория здесь - это молодежь ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220624/ekstremizm-1797822809.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, безопасность