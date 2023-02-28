https://ria.ru/20230228/ekstremizm-1854871062.html
Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов
Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов - РИА Новости, 28.02.2023
Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов
Молодежь - наиболее уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:39
2023-02-28T15:39
2023-02-28T15:52
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Молодежь - наиболее уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ."Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан. Конечно, мы с вами хорошо знаем, наиболее уязвимая категория здесь - это молодежь ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220624/ekstremizm-1797822809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин назвал молодежь наиболее уязвимой категорией для экстремистов
Путин назвал молодежь уязвимой категорией, способной попасть под влияние экстремистов
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Молодежь - наиболее уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
"Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан. Конечно, мы с вами хорошо знаем, наиболее уязвимая категория здесь - это молодежь ", - сказал Путин.
Финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают российскую молодежь в экстремизм