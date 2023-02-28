https://ria.ru/20230228/ekonomika-1854736493.html

В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали"

В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали" - РИА Новости, 28.02.2023

В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали - по сути никто ничего не почувствовал. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:38

2023-02-28T00:38

2023-02-28T01:22

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали - по сути никто ничего не почувствовал.Говоря о средствах, которые потребуются для выполнения президентского послания, Песков отметил, что, "может быть, это не самая большая сумма", но важно не рассматривать это вне тех инициатив, с которыми выступил президент за последний год."И вот там мы увидим гораздо большие объемы — и поддержка производства, поддержка со стороны правительства, это и пусть модифицированные, но все наши национальные цели развития. Ковид плюс страшный санкционный удар, который последовал после начала СВО. Мы не обрушились. Все было самортизировано мастерски — так, что, по сути, никто ничего не почувствовал", - сказал он в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20230214/ekonomika-1851961311.html

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дмитрий песков, россия