https://ria.ru/20230228/ekonomika-1854736493.html
В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали"
В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали" - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали - по сути никто ничего не почувствовал. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:38
2023-02-28T00:38
2023-02-28T01:22
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали - по сути никто ничего не почувствовал.Говоря о средствах, которые потребуются для выполнения президентского послания, Песков отметил, что, "может быть, это не самая большая сумма", но важно не рассматривать это вне тех инициатив, с которыми выступил президент за последний год."И вот там мы увидим гораздо большие объемы — и поддержка производства, поддержка со стороны правительства, это и пусть модифицированные, но все наши национальные цели развития. Ковид плюс страшный санкционный удар, который последовал после начала СВО. Мы не обрушились. Все было самортизировано мастерски — так, что, по сути, никто ничего не почувствовал", - сказал он в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20230214/ekonomika-1851961311.html
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дмитрий песков, россия
00:38 28.02.2023 (обновлено: 01:22 28.02.2023)
В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали"
Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски "самортизировали"
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил
, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали - по сути никто ничего не почувствовал.
Говоря о средствах, которые потребуются для выполнения президентского послания, Песков отметил, что, "может быть, это не самая большая сумма", но важно не рассматривать это вне тех инициатив, с которыми выступил президент за последний год.
"И вот там мы увидим гораздо большие объемы — и поддержка производства, поддержка со стороны правительства, это и пусть модифицированные, но все наши национальные цели развития. Ковид плюс страшный санкционный удар, который последовал после начала СВО. Мы не обрушились. Все было самортизировано мастерски — так, что, по сути, никто ничего не почувствовал", - сказал он в интервью "Известиям".