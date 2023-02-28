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В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали" - РИА Новости, 28.02.2023
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В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали"
В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали" - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали - по сути никто ничего не почувствовал. РИА Новости, 28.02.2023
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дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали - по сути никто ничего не почувствовал.Говоря о средствах, которые потребуются для выполнения президентского послания, Песков отметил, что, "может быть, это не самая большая сумма", но важно не рассматривать это вне тех инициатив, с которыми выступил президент за последний год."И вот там мы увидим гораздо большие объемы — и поддержка производства, поддержка со стороны правительства, это и пусть модифицированные, но все наши национальные цели развития. Ковид плюс страшный санкционный удар, который последовал после начала СВО. Мы не обрушились. Все было самортизировано мастерски — так, что, по сути, никто ничего не почувствовал", - сказал он в интервью "Известиям".
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дмитрий песков, россия
Дмитрий Песков, Россия
00:38 28.02.2023 (обновлено: 01:22 28.02.2023)
 
В Кремле заявили, что ситуацию в российской экономике "самортизировали"

Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски "самортизировали"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали - по сути никто ничего не почувствовал.
Говоря о средствах, которые потребуются для выполнения президентского послания, Песков отметил, что, "может быть, это не самая большая сумма", но важно не рассматривать это вне тех инициатив, с которыми выступил президент за последний год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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"И вот там мы увидим гораздо большие объемы — и поддержка производства, поддержка со стороны правительства, это и пусть модифицированные, но все наши национальные цели развития. Ковид плюс страшный санкционный удар, который последовал после начала СВО. Мы не обрушились. Все было самортизировано мастерски — так, что, по сути, никто ничего не почувствовал", - сказал он в интервью "Известиям".
 
Дмитрий ПесковРоссия
 
 
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