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Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США - РИА Новости, 28.02.2023
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05:59 28.02.2023
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Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США
Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США - РИА Новости, 28.02.2023
Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу по вине США, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T05:59
2023-02-28T05:59
сша
анатолий антонов
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в мире
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу по вине США, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что на поведение США смотрят и другие государства, от которых зависит судьба ДВЗЯИ. "Зачем им торопиться, если администрация (США) не хочет юридическими мерами положить конец ядерным испытаниям?" - указал Антонов.
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сша, анатолий антонов, вашингтон (штат), в мире
США, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), В мире
Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США

Антонов: договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу по вине США, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали ДВЗЯИ. Именно по вине Вашингтона договор до сих пор не вступил в силу", - заявил он журналистам.
Дипломат отметил, что на поведение США смотрят и другие государства, от которых зависит судьба ДВЗЯИ.
"Зачем им торопиться, если администрация (США) не хочет юридическими мерами положить конец ядерным испытаниям?" - указал Антонов.
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