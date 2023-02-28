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Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США

Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США - РИА Новости, 28.02.2023

Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу по вине США, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T05:59

2023-02-28T05:59

2023-02-28T05:59

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анатолий антонов

вашингтон (штат)

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу по вине США, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что на поведение США смотрят и другие государства, от которых зависит судьба ДВЗЯИ. "Зачем им торопиться, если администрация (США) не хочет юридическими мерами положить конец ядерным испытаниям?" - указал Антонов.

https://ria.ru/20230225/fatf-1854225109.html

сша

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сша, анатолий антонов, вашингтон (штат), в мире