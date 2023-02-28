https://ria.ru/20230228/dvzyai-1854749624.html
Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США
Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США - РИА Новости, 28.02.2023
Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу по вине США, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T05:59
2023-02-28T05:59
2023-02-28T05:59
сша
анатолий антонов
вашингтон (штат)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу по вине США, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что на поведение США смотрят и другие государства, от которых зависит судьба ДВЗЯИ. "Зачем им торопиться, если администрация (США) не хочет юридическими мерами положить конец ядерным испытаниям?" - указал Антонов.
https://ria.ru/20230225/fatf-1854225109.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, анатолий антонов, вашингтон (штат), в мире
США, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), В мире
Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США
Антонов: договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу по вине США, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали ДВЗЯИ. Именно по вине Вашингтона договор до сих пор не вступил в силу", - заявил он журналистам.
Дипломат отметил, что на поведение США смотрят и другие государства, от которых зависит судьба ДВЗЯИ.
"Зачем им торопиться, если администрация (США) не хочет юридическими мерами положить конец ядерным испытаниям?" - указал Антонов.
Посол Антонов рассказал об опасности приостановки членства России в ФАТФ