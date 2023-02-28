https://ria.ru/20230228/dtp-1854861789.html

В ДТП в Дагестане погибли два человека

В ДТП в Дагестане погибли два человека - РИА Новости, 28.02.2023

В ДТП в Дагестане погибли два человека

Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:09

2023-02-28T15:09

2023-02-28T15:09

происшествия

авто

кизилюртовский район

махачкала

toyota corolla

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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, во вторник, примерно в 9.00 по московскому времени, в пригороде Махачкалы водитель ВАЗ-217030 выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Toyota Alphard. “В результате ДТП водитель ВАЗ-217030, 23-летний житель Кизилюртовского района, и его пассажир, 50-летняя жительница Кизилюртовского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия”, – говорится в сообщении. Водитель Toyota Alphard, его пассажир, а также пассажир ВАЗ-217030 госпитализированы с различными травмами. Полицией собран материал для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20230228/dtp-1854753637.html

кизилюртовский район

махачкала

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происшествия, авто, кизилюртовский район, махачкала, toyota corolla