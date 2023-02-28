https://ria.ru/20230228/dtp-1854861789.html
В ДТП в Дагестане погибли два человека
В ДТП в Дагестане погибли два человека - РИА Новости, 28.02.2023
В ДТП в Дагестане погибли два человека
Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:09
2023-02-28T15:09
2023-02-28T15:09
происшествия
авто
кизилюртовский район
махачкала
toyota corolla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854860176_0:84:1156:734_1920x0_80_0_0_6b719a112eb86730ccfec61678c35cbe.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, во вторник, примерно в 9.00 по московскому времени, в пригороде Махачкалы водитель ВАЗ-217030 выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Toyota Alphard. “В результате ДТП водитель ВАЗ-217030, 23-летний житель Кизилюртовского района, и его пассажир, 50-летняя жительница Кизилюртовского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия”, – говорится в сообщении. Водитель Toyota Alphard, его пассажир, а также пассажир ВАЗ-217030 госпитализированы с различными травмами. Полицией собран материал для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20230228/dtp-1854753637.html
кизилюртовский район
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854860176_0:0:1156:867_1920x0_80_0_0_408fd25f93404697f780c4ab90a147f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, кизилюртовский район, махачкала, toyota corolla
Происшествия, Авто, Кизилюртовский район, Махачкала, Toyota Corolla
В ДТП в Дагестане погибли два человека
В ДТП с участием двух автомобилей в Дагестане погибли два человека, трое пострадали