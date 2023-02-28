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В ДТП в Дагестане погибли два человека - РИА Новости, 28.02.2023
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15:09 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/dtp-1854861789.html
В ДТП в Дагестане погибли два человека
В ДТП в Дагестане погибли два человека - РИА Новости, 28.02.2023
В ДТП в Дагестане погибли два человека
Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:09
2023-02-28T15:09
происшествия
авто
кизилюртовский район
махачкала
toyota corolla
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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, во вторник, примерно в 9.00 по московскому времени, в пригороде Махачкалы водитель ВАЗ-217030 выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Toyota Alphard. “В результате ДТП водитель ВАЗ-217030, 23-летний житель Кизилюртовского района, и его пассажир, 50-летняя жительница Кизилюртовского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия”, – говорится в сообщении. Водитель Toyota Alphard, его пассажир, а также пассажир ВАЗ-217030 госпитализированы с различными травмами. Полицией собран материал для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20230228/dtp-1854753637.html
кизилюртовский район
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происшествия, авто, кизилюртовский район, махачкала, toyota corolla
Происшествия, Авто, Кизилюртовский район, Махачкала, Toyota Corolla
В ДТП в Дагестане погибли два человека

В ДТП с участием двух автомобилей в Дагестане погибли два человека, трое пострадали

© Фото : МВД ДагестанаДТП на 4 км автодороги "Махачкала - Шамхал" в Дагестане
ДТП на 4 км автодороги Махачкала - Шамхал в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : МВД Дагестана
ДТП на 4 км автодороги "Махачкала - Шамхал" в Дагестане
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, во вторник, примерно в 9.00 по московскому времени, в пригороде Махачкалы водитель ВАЗ-217030 выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Toyota Alphard.
“В результате ДТП водитель ВАЗ-217030, 23-летний житель Кизилюртовского района, и его пассажир, 50-летняя жительница Кизилюртовского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия”, – говорится в сообщении.
Водитель Toyota Alphard, его пассажир, а также пассажир ВАЗ-217030 госпитализированы с различными травмами.
Полицией собран материал для принятия процессуального решения.
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В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей
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ПроисшествияАвтоКизилюртовский районМахачкалаToyota Corolla
 
 
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