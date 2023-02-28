https://ria.ru/20230228/dtp-1854753637.html

В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей

В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 28.02.2023

В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T07:52

2023-02-28T07:52

2023-02-28T07:52

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "В Гагаринском тоннеле (ТТК, внешняя сторона) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230227/dtp-1854554747.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия