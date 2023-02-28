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В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 28.02.2023
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07:52 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/dtp-1854753637.html
В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей
В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 28.02.2023
В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T07:52
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москва
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "В Гагаринском тоннеле (ТТК, внешняя сторона) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей

В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"В Гагаринском тоннеле (ТТК, внешняя сторона) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.
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