https://ria.ru/20230228/dtp-1854753637.html
В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей
В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 28.02.2023
В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T07:52
2023-02-28T07:52
2023-02-28T07:52
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "В Гагаринском тоннеле (ТТК, внешняя сторона) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230227/dtp-1854554747.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей
В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"В Гагаринском тоннеле (ТТК, внешняя сторона) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.
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