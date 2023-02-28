https://ria.ru/20230228/dorogi-1854907457.html

В Грязинском районе Липецкой области отремонтируют 24,5 км дорог по БКД

В Грязинском районе Липецкой области отремонтируют 24,5 км дорог по БКД - РИА Новости, 28.02.2023

В Грязинском районе Липецкой области отремонтируют 24,5 км дорог по БКД

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Грязинском районе Липецкой области в этом году удастся отремонтировать 24,5 километра региональных дорог, РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:12

2023-02-28T17:12

2023-02-28T17:12

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

жкх

грязинский район

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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Грязинском районе Липецкой области в этом году удастся отремонтировать 24,5 километра региональных дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в первую очередь в порядок будут приведены дороги, испытывающие большие нагрузки. Как, например, десятикилометровый участок автодороги Липецк – Грязи – Песковатка, который ведет к особой экономической зоне. Учитывая количество тяжелых грузов, проходящих по этому участку, верхний слой дороги подрядчик усилит щебеночно-мастичным асфальтобетоном, обочины укрепят асфальтобетонной крошкой. Также будут отремонтированы остановки, пешеходные дорожки и съезды с дороги.Серьезный ремонт ожидает дорогу между селами Сошки и Карамышево. Там проживает более 3500 жителей, не считая дачников и отдыхающих. Также планируется отремонтировать пять километров дороги между деревнями Коробовка и Подворки. Покрытие, построенное около 40 лет назад, давно требует замены. Помимо сельских дорог будут отремонтированы дороги в самом райцентре Грязи, а также закончена реконструкция моста через реку Матыра. Кроме этого, продолжится строительство Восточного обхода Липецка. По мнению Артамонова, инвестиции в дорожное строительство и развитие транспортной инфраструктуры – стратегически важное вложение."Качество дорог является показателем благополучия и уровня развития территории. Хорошие транспортные магистрали – это комфорт жителей, безопасность, доступность объектов социальной, культурной сферы, а также важная составляющая развития экономики, поскольку любому предприятию, как минимум, требуется доставка сырья и вывоз продукции", – подчеркнул Артамонов.Он также отметил, что с 2019 года в Грязинском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировали более 65 километров региональных дорог. В целом, за этот период в Липецкой области по национальному проекту в порядок приведено 1244 километров и 154 километров уличной сети в Липецке, Ельце и Грязях.

https://ria.ru/20230125/dorogi-1847266627.html

липецкая область

грязинский район

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, жкх, грязинский район