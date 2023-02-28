https://ria.ru/20230228/donetsk-1854946630.html

Украинские войска выпустили по двум районам Донецка три ракеты из РСЗО

Украинские войска выпустили по двум районам Донецка три ракеты из РСЗО - РИА Новости, 28.02.2023

Украинские войска выпустили по двум районам Донецка три ракеты из РСЗО

Украинские войска в 16.50 выпустили три ракеты из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:02

2023-02-28T19:02

2023-02-28T21:01

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 выпустили три ракеты из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. О типе РСЗО и последствиях обстрела пока не сообщается. Штаб территориальной обороны ДНР ранее во вторник сообщал о трех мирных жителях, получивших ранения в результате обстрелов Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района города получили повреждения многоквартирный дом и мост. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854812389.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины