https://ria.ru/20230228/donetsk-1854946630.html
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка три ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка три ракеты из РСЗО - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка три ракеты из РСЗО
Украинские войска в 16.50 выпустили три ракеты из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:02
2023-02-28T19:02
2023-02-28T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 выпустили три ракеты из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. О типе РСЗО и последствиях обстрела пока не сообщается. Штаб территориальной обороны ДНР ранее во вторник сообщал о трех мирных жителях, получивших ранения в результате обстрелов Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района города получили повреждения многоквартирный дом и мост. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854812389.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка три ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка три ракеты из РСЗО