https://ria.ru/20230228/donbass-1854945141.html

Российский дипломат рассказал, как белорусы воспринимают события в Донбассе

Российский дипломат рассказал, как белорусы воспринимают события в Донбассе - РИА Новости, 28.02.2023

Российский дипломат рассказал, как белорусы воспринимают события в Донбассе

Правда о событиях в Донбассе и роли российской специальной военной операции на Украине (СВО) находит живой отклик у жителей Белоруссии, заявил во вторник и.о... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:56

2023-02-28T18:56

2023-02-28T18:56

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

украина

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донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Правда о событиях в Донбассе и роли российской специальной военной операции на Украине (СВО) находит живой отклик у жителей Белоруссии, заявил во вторник и.о. советника-посланника посольства России в Белоруссии Владимир Ваньке. Во вторник в Доме Москвы в Минске проходит мероприятие, посвященное проведению специальной военной операции на Украине, организованное российской дипмиссией. Мероприятие включает показ документального фильма, посвященного освобождению Донбасса, а также тематические выставки. "Конечно, мы видим, даже по этим лицам (посетителей мероприятия - ред.), разговаривая со студентами, слушателями, офицерами, видим, что наши взгляды и оценки разделяют. Такие выставки как "Глаза непокоренного Донбасса" имеют живой душевный отклик у людей, которые не сегодня-завтра могут выполнять такие же задачи и должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы отстоять право на жизнь, родной язык и мирное небо над головой", - отметил дипломат. Представитель посольства добавил, что у российской стороны нет секретов о событиях на Украине. "Мы стараемся донести всю правду с мест событий, от очевидцев", - подчеркнул Ваньке. В мероприятии приняли сотрудники посольства РФ, представительства Россотрудничества в Белоруссии, курсанты Института пограничной службы, академии МВД и академии МЧС республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852769284.html

https://ria.ru/20221219/peskov-1839734881.html

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847065393.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр