https://ria.ru/20230228/donbass-1854902164.html

Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.02.2023

Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 14.55 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:00

2023-02-28T17:00

2023-02-28T17:11

специальная военная операция на украине

стаханов

луганская народная республика

сцкк

происшествия

bae systems

lockheed martin

сша

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.55 по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Администрация Стаханова ранее сообщала, что в результате обстрела города со стороны украинских войск получили ранения три мирных жителя. По данным представительства ЛНР в СЦКК, цех Стахановского вагоностроительного завода получил повреждения при обстрелах города украинскими войсками.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230228/obstrel-1854900945.html

https://ria.ru/20230228/donetsk-1854902811.html

стаханов

луганская народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стаханов, луганская народная республика, сцкк, происшествия, bae systems, lockheed martin , сша