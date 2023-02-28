https://ria.ru/20230228/donbass-1854902164.html
Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 14.55 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:00
2023-02-28T17:00
2023-02-28T17:11
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
сцкк
происшествия
bae systems
lockheed martin
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843080779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_287fa187a6a55bb2d759bc1dc0937bb2.jpg
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.55 по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Администрация Стаханова ранее сообщала, что в результате обстрела города со стороны украинских войск получили ранения три мирных жителя. По данным представительства ЛНР в СЦКК, цех Стахановского вагоностроительного завода получил повреждения при обстрелах города украинскими войсками.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854900945.html
https://ria.ru/20230228/donetsk-1854902811.html
стаханов
луганская народная республика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843080779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a42f13ab49f0697af4ff15c8cabee2a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, луганская народная республика, сцкк, происшествия, bae systems, lockheed martin , сша
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия, BAE Systems, Lockheed Martin , США
Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS