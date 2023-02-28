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Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 28.02.2023 (обновлено: 17:11 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/donbass-1854902164.html
Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 14.55 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:00
2023-02-28T17:11
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
сцкк
происшествия
bae systems
lockheed martin
сша
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.55 по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Администрация Стаханова ранее сообщала, что в результате обстрела города со стороны украинских войск получили ранения три мирных жителя. По данным представительства ЛНР в СЦКК, цех Стахановского вагоностроительного завода получил повреждения при обстрелах города украинскими войсками.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854900945.html
https://ria.ru/20230228/donetsk-1854902811.html
стаханов
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стаханов, луганская народная республика, сцкк, происшествия, bae systems, lockheed martin , сша
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия, BAE Systems, Lockheed Martin , США
Украинские войска снова обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.55 по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
ВСУ обстреляли Стаханов, есть пострадавшие
Вчера, 16:59
Администрация Стаханова ранее сообщала, что в результате обстрела города со стороны украинских войск получили ранения три мирных жителя. По данным представительства ЛНР в СЦКК, цех Стахановского вагоностроительного завода получил повреждения при обстрелах города украинскими войсками.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеСтахановЛуганская Народная РеспубликаСЦККПроисшествияBAE SystemsLockheed MartinСША
 
 
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