Выставка "Донбасс — Россия: история и современность" состоит из семи разделов и раскрывает политическое, экономическое и культурное значение региона.
Выставка "Донбасс — Россия: история и современность" состоит из семи разделов и раскрывает политическое, экономическое и культурное значение региона.
Экспозиция охватывает период с середины XIX века по настоящее время и рассказывает об истории Донбасса и его знаменитых уроженцах, развитии промышленности и основании новых городов. Отдельные разделы посвящены событиям новейшего времени.
Экспозиция охватывает период с середины XIX века по настоящее время и рассказывает об истории Донбасса и его знаменитых уроженцах, развитии промышленности и основании новых городов. Отдельные разделы посвящены событиям новейшего времени.
На выставке представлено более 300 экспонатов: фотографии, документы, плакаты, картины из разных музеев страны, в том числе из ДНР и ЛНР.
На выставке представлено более 300 экспонатов: фотографии, документы, плакаты, картины из разных музеев страны, в том числе из ДНР и ЛНР.
Это первый масштабный выставочный проект о Донбассе как об историко-культурном явлении.
Это первый масштабный выставочный проект о Донбассе как об историко-культурном явлении.
Работа скульптора Георгия Мотовикова "Сталевар" (копия 1949 года) на выставки "Донбасс — Россия: история и современность".
Работа скульптора Георгия Мотовикова "Сталевар" (копия 1949 года) на выставки "Донбасс — Россия: история и современность".
Подлинные документы и материальные свидетельства связи Донбасса и России впервые представлены в современном музейном формате с использованием новейших технологий.
Подлинные документы и материальные свидетельства связи Донбасса и России впервые представлены в современном музейном формате с использованием новейших технологий.
Экспонаты выставки "Донбасс — Россия: история и современность" в Музее современной истории России.
Экспонаты выставки "Донбасс — Россия: история и современность" в Музее современной истории России.
Проект приурочен к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
Проект приурочен к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
Главным партнером выставки выступает Российское историческое общество.
Главным партнером выставки выступает Российское историческое общество.
Выставка свидетельствует о том, что жителей Донбасса и России связывает общая история, считает председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Выставка свидетельствует о том, что жителей Донбасса и России связывает общая история, считает председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.