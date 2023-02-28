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Выставка "Донбасс — Россия: история и современность" - РИА Новости, 28.02.2023
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13:08 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/donbass-1854810712.html
Выставка "Донбасс — Россия: история и современность"
Выставка "Донбасс — Россия: история и современность" - РИА Новости, 28.02.2023
Выставка "Донбасс — Россия: история и современность"
В Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка, посвященная истории Донбасса. Уникальный проект — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:08
2023-02-28T13:08
фото
музей современной истории россии
история
россия
донбасс
сергей нарышкин
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В Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка, посвященная истории Донбасса. Уникальный проект — в фотоленте Ria.ru.
россия
донбасс
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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фото, фото, музей современной истории россии, история, россия, донбасс, сергей нарышкин
Фото, Музей современной истории России, история, Россия, Донбасс, Сергей Нарышкин

Выставка "Донбасс — Россия: история и современность"

Читать ria.ru в
В Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка, посвященная истории Донбасса. Уникальный проект — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Выставка "Донбасс — Россия: история и современность" состоит из семи разделов и раскрывает политическое, экономическое и культурное значение региона.

Министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор СВР РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставки Донбасс - Россия: история и современность в Музее современной истории России

Выставка "Донбасс — Россия: история и современность" состоит из семи разделов и раскрывает политическое, экономическое и культурное значение региона.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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1 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Экспозиция охватывает период с середины XIX века по настоящее время и рассказывает об истории Донбасса и его знаменитых уроженцах, развитии промышленности и основании новых городов. Отдельные разделы посвящены событиям новейшего времени.

Посетители у витрины на открытии выставки Донбасс - Россия: история и современность, приуроченной к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, в Музее современной истории России

Экспозиция охватывает период с середины XIX века по настоящее время и рассказывает об истории Донбасса и его знаменитых уроженцах, развитии промышленности и основании новых городов. Отдельные разделы посвящены событиям новейшего времени.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

На выставке представлено более 300 экспонатов: фотографии, документы, плакаты, картины из разных музеев страны, в том числе из ДНР и ЛНР.

Посетительница на открытии выставки Донбасс - Россия: история и современность, приуроченной к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, в Музее современной истории России

На выставке представлено более 300 экспонатов: фотографии, документы, плакаты, картины из разных музеев страны, в том числе из ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Это первый масштабный выставочный проект о Донбассе как об историко-культурном явлении.

Экспонаты выставки Донбасс - Россия: история и современность, приуроченной к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, в Музее современной истории России

Это первый масштабный выставочный проект о Донбассе как об историко-культурном явлении.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Работа скульптора Георгия Мотовикова "Сталевар" (копия 1949 года) на выставки "Донбасс — Россия: история и современность".

Работа скульптора Мотовикова Георгия Сталевар (копия 1949 гг.) на открытии выставки Донбасс - Россия: история и современность, приуроченной к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, в Музее современной истории России

Работа скульптора Георгия Мотовикова "Сталевар" (копия 1949 года) на выставки "Донбасс — Россия: история и современность".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Подлинные документы и материальные свидетельства связи Донбасса и России впервые представлены в современном музейном формате с использованием новейших технологий.

Посетители на открытии выставки Донбасс - Россия: история и современность

Подлинные документы и материальные свидетельства связи Донбасса и России впервые представлены в современном музейном формате с использованием новейших технологий.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Экспонаты выставки "Донбасс — Россия: история и современность" в Музее современной истории России.

Экспонаты в витрине на открытии выставки Донбасс - Россия: история и современность, приуроченной к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, в Музее современной истории России

Экспонаты выставки "Донбасс — Россия: история и современность" в Музее современной истории России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Проект приурочен к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

Посетитель на открытии выставки Донбасс - Россия: история и современность, приуроченной к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, в Музее современной истории России

Проект приурочен к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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8 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Главным партнером выставки выступает Российское историческое общество.

Экспонат на открытии выставки Донбасс - Россия: история и современность, приуроченной к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, в Музее современной истории России

Главным партнером выставки выступает Российское историческое общество.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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9 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Выставка свидетельствует о том, что жителей Донбасса и России связывает общая история, считает председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставки Донбасс - Россия: история и современность

Выставка свидетельствует о том, что жителей Донбасса и России связывает общая история, считает председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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