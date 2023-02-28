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Украинские войска обстреляли Стаханов - РИА Новости, 28.02.2023
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12:08 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/donbass-1854808629.html
Украинские войска обстреляли Стаханов
Украинские войска обстреляли Стаханов - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские войска обстреляли Стаханов
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:08
2023-02-28T12:08
в мире
луганская народная республика
сша
стаханов
bae systems
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.30 (совпадает с мск) - по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854807909.html
луганская народная республика
сша
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в мире, луганская народная республика, сша, стаханов, bae systems, сцкк, lockheed martin
В мире, Луганская Народная Республика, США, Стаханов, BAE Systems, СЦКК, Lockheed Martin
Украинские войска обстреляли Стаханов

В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара | Перейти в медиабанкОкно здания, поврежденное после ударов ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.30 (совпадает с мск) - по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Вчера, 12:06
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСШАСтахановBAE SystemsСЦККLockheed Martin
 
 
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