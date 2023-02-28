https://ria.ru/20230228/donbass-1854808629.html
Украинские войска обстреляли Стаханов
Украинские войска обстреляли Стаханов - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские войска обстреляли Стаханов
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:08
2023-02-28T12:08
2023-02-28T12:08
в мире
луганская народная республика
сша
стаханов
bae systems
сцкк
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bce7aedd4d5d11599007c9898ef58eea.jpg
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.30 (совпадает с мск) - по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854807909.html
луганская народная республика
сша
стаханов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_847d5d6516f9286caa29cfcb7d889bed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сша, стаханов, bae systems, сцкк, lockheed martin
В мире, Луганская Народная Республика, США, Стаханов, BAE Systems, СЦКК, Lockheed Martin
Украинские войска обстреляли Стаханов
В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову