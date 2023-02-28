https://ria.ru/20230228/donbass-1854808629.html

Украинские войска обстреляли Стаханов

Украинские войска обстреляли Стаханов - РИА Новости, 28.02.2023

Украинские войска обстреляли Стаханов

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:08

2023-02-28T12:08

2023-02-28T12:08

в мире

луганская народная республика

сша

стаханов

bae systems

сцкк

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.30 (совпадает с мск) - по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230228/obstrel-1854807909.html

луганская народная республика

сша

стаханов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сша, стаханов, bae systems, сцкк, lockheed martin