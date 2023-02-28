https://ria.ru/20230228/donbass-1854761259.html

Красноярцы восстановили школы, больницы и дома в подшефном городе ЛНР

Красноярцы восстановили школы, больницы и дома в подшефном городе ЛНР - РИА Новости, 28.02.2023

Красноярцы восстановили школы, больницы и дома в подшефном городе ЛНР

Власти Красноярского края получили благодарственное письмо Минстроя России за восстановление семи школ, двух больниц, 40 многоквартирных домов и других объектов РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:35

2023-02-28T08:35

2023-02-28T08:35

общество

россия

красноярский край

александр усс

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

свердловск (лнр)

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КРАСНОЯРСК, 28 фев - РИА Новости. Власти Красноярского края получили благодарственное письмо Минстроя России за восстановление семи школ, двух больниц, 40 многоквартирных домов и других объектов в подшефном городе Свердловске в ЛНР, сообщает пресс-служба краевого правительства. Между правительством Красноярского края и администрацией Свердловска и Свердловского района, расположенных в восточной части республики у административной границы с Ростовской областью, действует соглашение о сотрудничестве. "Вклад Красноярского края в реализацию специального инфраструктурного проекта по развитию новых территорий России отмечен на федеральном уровне. Благодарственное письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ вручил губернатор Александр Усс вице-премьеру края Сергею Козупице. Красноярцы уже отремонтировали 51 объект - семь общеобразовательных и одну спортивную школу, две больницы, детсад и 40 многоквартирных домов", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируется еще ремонт местного дворца культуры и библиотеки. Их приведут в порядок уже в этом году, как и еще более 100 объектов. Также Красноярский край оказывает Свердловску и Свердловскому району гуманитарную помощь. В рамках гуманитарной помощи за это время из Красноярска в Свердловск была доставлена спецтехника, в том числе мусоровозы, автомобили и автобусы для перевозки детей. Кроме того, местные школы получили государственную символику России, учебники, ноутбуки, принтеры, электропечи и жарочные шкафы для пищеблоков. В оздоровительных лагерях России был организован летний отдых 620 школьников. Также в Свердловск из Красноярска были направлены бригады медиков, которые в разное время оказывали помощь жителям в больницах. В краевых медучреждениях лечатся военнослужащие из Свердловска.

https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854596216.html

https://ria.ru/20230113/lnr-1844683706.html

россия

красноярский край

свердловск (лнр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, красноярский край, александр усс, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), свердловск (лнр)