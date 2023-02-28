Красноярцы восстановили школы, больницы и дома в подшефном городе ЛНР
Красноярцы восстановили школы, больницы и более 40 домов в Свердловске в ЛНР
КРАСНОЯРСК, 28 фев - РИА Новости. Власти Красноярского края получили благодарственное письмо Минстроя России за восстановление семи школ, двух больниц, 40 многоквартирных домов и других объектов в подшефном городе Свердловске в ЛНР, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Между правительством Красноярского края и администрацией Свердловска и Свердловского района, расположенных в восточной части республики у административной границы с Ростовской областью, действует соглашение о сотрудничестве.
"Вклад Красноярского края в реализацию специального инфраструктурного проекта по развитию новых территорий России отмечен на федеральном уровне. Благодарственное письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ вручил губернатор Александр Усс вице-премьеру края Сергею Козупице. Красноярцы уже отремонтировали 51 объект - семь общеобразовательных и одну спортивную школу, две больницы, детсад и 40 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется еще ремонт местного дворца культуры и библиотеки. Их приведут в порядок уже в этом году, как и еще более 100 объектов.
Также Красноярский край оказывает Свердловску и Свердловскому району гуманитарную помощь. В рамках гуманитарной помощи за это время из Красноярска в Свердловск была доставлена спецтехника, в том числе мусоровозы, автомобили и автобусы для перевозки детей. Кроме того, местные школы получили государственную символику России, учебники, ноутбуки, принтеры, электропечи и жарочные шкафы для пищеблоков. В оздоровительных лагерях России был организован летний отдых 620 школьников. Также в Свердловск из Красноярска были направлены бригады медиков, которые в разное время оказывали помощь жителям в больницах. В краевых медучреждениях лечатся военнослужащие из Свердловска.