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В аэропорту Домодедово появится развлекательная зона "Простоквашино" - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
 
16:55 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/domodedovo-1854898660.html
В аэропорту Домодедово появится развлекательная зона "Простоквашино"
В аэропорту Домодедово появится развлекательная зона "Простоквашино" - РИА Новости, 28.02.2023
В аэропорту Домодедово появится развлекательная зона "Простоквашино"
Развлекательная зона "Простоквашино" и "Союзмульткафе" начнут работу в аэропорту "Домодедово" в декабре 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:55
2023-02-28T16:55
туризм
новости - туризм
домодедово (аэропорт)
союзмультфильм
туризм
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Развлекательная зона "Простоквашино" и "Союзмульткафе" начнут работу в аэропорту "Домодедово" в декабре 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Союзмультфильм". "Создание развлекательной зоны по мотивам популярного мультсериала "Простоквашино", включающей в себя тематическое "Союзмульткафе", началось в московском аэропорту Домодедово", – рассказали в пресс-службе и добавили, что открытие запланировано на декабрь 2023 года. На масштабном пространстве площадью 680 квадратных метров разместят также тематические зоны для проведения праздников, три игровые площадки для детей разных возрастов: от 1 до 10 лет, фотозону, сувенирный магазин и арт-объекты. Концепция развлекательной зоны разработана партнером "Союзмультфильма", компанией "СМ-франшиза.По информации компании, площадка полностью погружает в мир "Простоквашино" благодаря интерактивным возможностям и особенностям интерьера. "Гости из разных городов также соприкоснутся с мультвселенной, которая несет в себе множество российских национальных черт", – приводит пресс-служба слова директора киностудии "Союзмультфильм" Владимира Чибисова.
https://ria.ru/20230115/derevni-1844472378.html
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новости - туризм, домодедово (аэропорт), союзмультфильм, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Домодедово (аэропорт), Союзмультфильм, Туризм
В аэропорту Домодедово появится развлекательная зона "Простоквашино"

В аэропорту Домодедово появится развлекательная зона "Простоквашино" с "Союзмульткафе"

© Союзмультфильм (1984)Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино"
Кадр из мультфильма Зима в Простоквашино
© Союзмультфильм (1984)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Развлекательная зона "Простоквашино" и "Союзмульткафе" начнут работу в аэропорту "Домодедово" в декабре 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Союзмультфильм".
"Создание развлекательной зоны по мотивам популярного мультсериала "Простоквашино", включающей в себя тематическое "Союзмульткафе", началось в московском аэропорту Домодедово", – рассказали в пресс-службе и добавили, что открытие запланировано на декабрь 2023 года.
На масштабном пространстве площадью 680 квадратных метров разместят также тематические зоны для проведения праздников, три игровые площадки для детей разных возрастов: от 1 до 10 лет, фотозону, сувенирный магазин и арт-объекты. Концепция развлекательной зоны разработана партнером "Союзмультфильма", компанией "СМ-франшиза.
По информации компании, площадка полностью погружает в мир "Простоквашино" благодаря интерактивным возможностям и особенностям интерьера.
"Гости из разных городов также соприкоснутся с мультвселенной, которая несет в себе множество российских национальных черт", – приводит пресс-служба слова директора киностудии "Союзмультфильм" Владимира Чибисова.
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