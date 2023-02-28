https://ria.ru/20230228/domodedovo-1854898660.html

В аэропорту Домодедово появится развлекательная зона "Простоквашино"

В аэропорту Домодедово появится развлекательная зона "Простоквашино" - РИА Новости, 28.02.2023

В аэропорту Домодедово появится развлекательная зона "Простоквашино"

Развлекательная зона "Простоквашино" и "Союзмульткафе" начнут работу в аэропорту "Домодедово" в декабре 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:55

2023-02-28T16:55

2023-02-28T16:55

туризм

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домодедово (аэропорт)

союзмультфильм

туризм

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Развлекательная зона "Простоквашино" и "Союзмульткафе" начнут работу в аэропорту "Домодедово" в декабре 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Союзмультфильм". "Создание развлекательной зоны по мотивам популярного мультсериала "Простоквашино", включающей в себя тематическое "Союзмульткафе", началось в московском аэропорту Домодедово", – рассказали в пресс-службе и добавили, что открытие запланировано на декабрь 2023 года. На масштабном пространстве площадью 680 квадратных метров разместят также тематические зоны для проведения праздников, три игровые площадки для детей разных возрастов: от 1 до 10 лет, фотозону, сувенирный магазин и арт-объекты. Концепция развлекательной зоны разработана партнером "Союзмультфильма", компанией "СМ-франшиза.По информации компании, площадка полностью погружает в мир "Простоквашино" благодаря интерактивным возможностям и особенностям интерьера. "Гости из разных городов также соприкоснутся с мультвселенной, которая несет в себе множество российских национальных черт", – приводит пресс-служба слова директора киностудии "Союзмультфильм" Владимира Чибисова.

https://ria.ru/20230115/derevni-1844472378.html

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новости - туризм, домодедово (аэропорт), союзмультфильм, туризм