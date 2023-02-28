https://ria.ru/20230228/dogovorennosti-1854985893.html

Президент Сербии опроверг достижение договоренности по плану ЕС по Косово

Президент Сербии опроверг достижение договоренности по плану ЕС по Косово - РИА Новости, 28.02.2023

Президент Сербии опроверг достижение договоренности по плану ЕС по Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не достиг договоренности по "франко-германскому" предложению по урегулированию на переговорах в Брюсселе с... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T23:27

2023-02-28T23:27

2023-02-28T23:27

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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не достиг договоренности по "франко-германскому" предложению по урегулированию на переговорах в Брюсселе с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. "Вчера в Брюсселе был разговор, мы не достигли договоренности, будем обсуждать еще, будут еще разговоры. Ничего свыше этого. Хочу, чтобы люди знали, что несколько месяцев назад из-за конфликта на Украине… люди говорили, что я в тайне о чем-то договариваюсь или делаю, это неправда. Я всегда говорил правду, мы ничего не скрывали, ни по тексту предложения или плана ЕС, не франко-германского, его приняли все члены ЕС", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии, и напомнил, что план основан на предложении руководства Франции и Германии, но было доработан. Вучич и Курти в понедельник провели новый раунд переговоров под эгидой ЕС в Брюсселе с участием главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. После пяти часов переговоров сербский лидер анонсировал продолжение разговоров с европейскими представителями 18 марта в Северной Македонии. Президент Сербии также сообщил, что речь шла о необходимости реализации всех ранее достигнутых договоренностей, он настаивал на формировании Сообщества сербских общин в Косово, "но Курти был не готов". На вопрос журналистов, обсуждалось ли "франко-германское" предложение Запада по урегулированию, он рассказал, что предстоит еще рассмотреть "дорожную карту" его возможной реализации. Глава дипломатии ЕС в свою очередь опубликовал текст принятого, по его словам, сторонами соглашения, которое предстоит реализовать, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Праворадикальная оппозиция ранее призывала президента Сербии не принимать "франко-германское" предложение Запада по Косово и проводило митинги протеста. Вучич пообещал ответить на претензии оппонентов вечером во вторник в эфире Радио и телевидения Сербии. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Президент Сербии ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель и США.

https://ria.ru/20230226/kosovo-1854441877.html

https://ria.ru/20230213/serbiya-1851820628.html

https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html

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в мире, сербия, косово, евросоюз, совет европы, оон, александр вучич, жозеп боррель, альбин курти