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Москалькова призвала усилить ответственность за расовую дискриминацию - РИА Новости, 28.02.2023
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16:41 28.02.2023 (обновлено: 16:43 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/diskriminatsiya-1854894377.html
Москалькова призвала усилить ответственность за расовую дискриминацию
Москалькова призвала усилить ответственность за расовую дискриминацию - РИА Новости, 28.02.2023
Москалькова призвала усилить ответственность за расовую дискриминацию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала укрепить специальным составом существующий инструментарий против дискриминации по расовому... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:41
2023-02-28T16:43
общество
россия
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала укрепить специальным составом существующий инструментарий против дискриминации по расовому признаку. "Наше законодательство предусматривает уголовную ответственность за дискриминацию по расовому признаку. Сегодня явление, с которым мы каждый день сталкиваемся, получившее название "русофобия", в правовом поле оформлено. Нужно, я обращаюсь в данном случае к Генпрокуратуре, в следственный комитет, более активно использовать инструментарии, которые есть, и укрепить специальным составом, поскольку действительно общественная опасность повышенная в этих действиях", - сказала Москалькова в ходе расширенного заседания постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству. Она отметила, что русофобия не только разрушает национальное достоинство, но и наносит материальный, моральный, физический вред.
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общество, россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Генеральная прокуратура РФ
Москалькова призвала усилить ответственность за расовую дискриминацию

Москалькова: надо усилить ответственность за расовую дискриминацию, в том числе русофобию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала укрепить специальным составом существующий инструментарий против дискриминации по расовому признаку.
"Наше законодательство предусматривает уголовную ответственность за дискриминацию по расовому признаку. Сегодня явление, с которым мы каждый день сталкиваемся, получившее название "русофобия", в правовом поле оформлено. Нужно, я обращаюсь в данном случае к Генпрокуратуре, в следственный комитет, более активно использовать инструментарии, которые есть, и укрепить специальным составом, поскольку действительно общественная опасность повышенная в этих действиях", - сказала Москалькова в ходе расширенного заседания постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству.
Она отметила, что русофобия не только разрушает национальное достоинство, но и наносит материальный, моральный, физический вред.
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ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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