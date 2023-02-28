https://ria.ru/20230228/diskriminatsiya-1854894377.html
Москалькова призвала усилить ответственность за расовую дискриминацию
Москалькова призвала усилить ответственность за расовую дискриминацию - РИА Новости, 28.02.2023
Москалькова призвала усилить ответственность за расовую дискриминацию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала укрепить специальным составом существующий инструментарий против дискриминации по расовому... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:41
2023-02-28T16:41
2023-02-28T16:43
общество
россия
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала укрепить специальным составом существующий инструментарий против дискриминации по расовому признаку. "Наше законодательство предусматривает уголовную ответственность за дискриминацию по расовому признаку. Сегодня явление, с которым мы каждый день сталкиваемся, получившее название "русофобия", в правовом поле оформлено. Нужно, я обращаюсь в данном случае к Генпрокуратуре, в следственный комитет, более активно использовать инструментарии, которые есть, и укрепить специальным составом, поскольку действительно общественная опасность повышенная в этих действиях", - сказала Москалькова в ходе расширенного заседания постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству. Она отметила, что русофобия не только разрушает национальное достоинство, но и наносит материальный, моральный, физический вред.
https://ria.ru/20230227/oon-1854549275.html
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общество, россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Генеральная прокуратура РФ
Москалькова призвала усилить ответственность за расовую дискриминацию
Москалькова: надо усилить ответственность за расовую дискриминацию, в том числе русофобию