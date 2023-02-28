https://ria.ru/20230228/depozit-1854959940.html
Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении
Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении - РИА Новости, 28.02.2023
Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении
Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:00
2023-02-28T16:00
2023-02-28T19:45
экономика
андрей костин (банкир)
втб
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе с родителями. "Считаем целесообразным рассмотреть возможность запуска софинансируемых государством детских депозитов: при рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшим пополнять его на ту же сумму, что и родители", - сказал он, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". Костин отметил, что средства с депозита могли бы использоваться на цели, связанные с детьми, в том числе образование и медицину. При этом подобные практики уже есть за рубежом, например, в Сингапуре, где мера действует в дополнение к программам, аналогичным материнскому капиталу, напомнил банкир. "Такая мера не только бы эффективно способствовала решению демографических задач в нашей стране, но также бы стала дополнительным источником длинных денег в экономике", - заключил Костин.
https://ria.ru/20230208/posobie-1850609723.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, андрей костин (банкир), втб, россия
Экономика, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Россия
Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении
Глава ВТБ Костин предложил государству при рождении ребенка открывать депозит
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе с родителями.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность запуска софинансируемых государством детских депозитов: при рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшим пополнять его на ту же сумму, что и родители", - сказал он, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".
Костин отметил, что средства с депозита могли бы использоваться на цели, связанные с детьми, в том числе образование и медицину. При этом подобные практики уже есть за рубежом, например, в Сингапуре
, где мера действует в дополнение к программам, аналогичным материнскому капиталу, напомнил банкир.
"Такая мера не только бы эффективно способствовала решению демографических задач в нашей стране, но также бы стала дополнительным источником длинных денег в экономике", - заключил Костин.
Самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка