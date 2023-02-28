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Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении - РИА Новости, 28.02.2023
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16:00 28.02.2023 (обновлено: 19:45 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/depozit-1854959940.html
Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении
Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении - РИА Новости, 28.02.2023
Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении
Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:00
2023-02-28T19:45
экономика
андрей костин (банкир)
втб
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе с родителями. "Считаем целесообразным рассмотреть возможность запуска софинансируемых государством детских депозитов: при рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшим пополнять его на ту же сумму, что и родители", - сказал он, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". Костин отметил, что средства с депозита могли бы использоваться на цели, связанные с детьми, в том числе образование и медицину. При этом подобные практики уже есть за рубежом, например, в Сингапуре, где мера действует в дополнение к программам, аналогичным материнскому капиталу, напомнил банкир. "Такая мера не только бы эффективно способствовала решению демографических задач в нашей стране, но также бы стала дополнительным источником длинных денег в экономике", - заключил Костин.
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экономика, андрей костин (банкир), втб, россия
Экономика, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Россия
Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении

Глава ВТБ Костин предложил государству при рождении ребенка открывать депозит

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе с родителями.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность запуска софинансируемых государством детских депозитов: при рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшим пополнять его на ту же сумму, что и родители", - сказал он, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".
Костин отметил, что средства с депозита могли бы использоваться на цели, связанные с детьми, в том числе образование и медицину. При этом подобные практики уже есть за рубежом, например, в Сингапуре, где мера действует в дополнение к программам, аналогичным материнскому капиталу, напомнил банкир.
"Такая мера не только бы эффективно способствовала решению демографических задач в нашей стране, но также бы стала дополнительным источником длинных денег в экономике", - заключил Костин.
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