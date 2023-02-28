https://ria.ru/20230228/depozit-1854959940.html

Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении

Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении - РИА Новости, 28.02.2023

Костин предложил государству открывать депозит на ребенка при рождении

Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:00

2023-02-28T16:00

2023-02-28T19:45

экономика

андрей костин (банкир)

втб

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе с родителями. "Считаем целесообразным рассмотреть возможность запуска софинансируемых государством детских депозитов: при рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшим пополнять его на ту же сумму, что и родители", - сказал он, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". Костин отметил, что средства с депозита могли бы использоваться на цели, связанные с детьми, в том числе образование и медицину. При этом подобные практики уже есть за рубежом, например, в Сингапуре, где мера действует в дополнение к программам, аналогичным материнскому капиталу, напомнил банкир. "Такая мера не только бы эффективно способствовала решению демографических задач в нашей стране, но также бы стала дополнительным источником длинных денег в экономике", - заключил Костин.

https://ria.ru/20230208/posobie-1850609723.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, андрей костин (банкир), втб, россия