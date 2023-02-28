https://ria.ru/20230228/delo-1854896144.html

После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело

После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело - РИА Новости, 28.02.2023

После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки вертолета в Мурманской области, сообщается в телеграм-канале Западного... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:45

2023-02-28T16:45

2023-02-28T16:48

происшествия

мурманская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки вертолета в Мурманской области, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.По предварительной информации, днем 28 февраля вертолета МИ-8 совершил жесткую посадку в трех километрах от аэропорта Ловозеро в Мурманской области. На борту находились девять человек."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230228/mi-8-1854887471.html

мурманская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)