https://ria.ru/20230228/delo-1854896144.html
После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело
После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело - РИА Новости, 28.02.2023
После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки вертолета в Мурманской области, сообщается в телеграм-канале Западного... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:45
2023-02-28T16:45
2023-02-28T16:48
происшествия
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854882889_0:213:1125:846_1920x0_80_0_0_b46479b1ec630c95159dacc0a8543679.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки вертолета в Мурманской области, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.По предварительной информации, днем 28 февраля вертолета МИ-8 совершил жесткую посадку в трех километрах от аэропорта Ловозеро в Мурманской области. На борту находились девять человек."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230228/mi-8-1854887471.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854882889_0:2:1125:846_1920x0_80_0_0_8bcd507638ee0764a49b4d6941a1c019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело
После жесткой посадки вертолета под Мурманском завели дело о нарушении правил безопасности