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После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело - РИА Новости, 28.02.2023
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16:45 28.02.2023 (обновлено: 16:48 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/delo-1854896144.html
После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело
После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело - РИА Новости, 28.02.2023
После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки вертолета в Мурманской области, сообщается в телеграм-канале Западного... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:45
2023-02-28T16:48
происшествия
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки вертолета в Мурманской области, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.По предварительной информации, днем 28 февраля вертолета МИ-8 совершил жесткую посадку в трех километрах от аэропорта Ловозеро в Мурманской области. На борту находились девять человек."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230228/mi-8-1854887471.html
мурманская область
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происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело

После жесткой посадки вертолета под Мурманском завели дело о нарушении правил безопасности

© Фото : МЧС РоссииМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : МЧС России
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки вертолета в Мурманской области, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
По предварительной информации, днем 28 февраля вертолета МИ-8 совершил жесткую посадку в трех километрах от аэропорта Ловозеро в Мурманской области. На борту находились девять человек.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМурманская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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