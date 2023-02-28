https://ria.ru/20230228/covid-19-1854788204.html
В России за сутки госпитализировали 2053 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2053 человека с COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2023
В России за сутки госпитализировали 2053 человека с COVID-19
Более 9,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:04
2023-02-28T11:04
2023-02-28T11:04
россия
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 9,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2053 человека, на 161,2% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 70 субъектах, снижение - в восьми регионах страны, ситуация не изменилась в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 14 365 человек, или на 55,3% больше в сравнении с 27 февраля 2023 года. Выявлено 9753 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 35 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230228/koronavirus-1854768078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, распространение коронавируса, общество, коронавирус covid-19
Россия, Распространение коронавируса, Общество, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2053 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 9753 новых случая COVID-19