https://ria.ru/20230228/covid-19-1854788204.html

В России за сутки госпитализировали 2053 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2053 человека с COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2023

В России за сутки госпитализировали 2053 человека с COVID-19

Более 9,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:04

2023-02-28T11:04

2023-02-28T11:04

россия

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 9,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2053 человека, на 161,2% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 70 субъектах, снижение - в восьми регионах страны, ситуация не изменилась в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 14 365 человек, или на 55,3% больше в сравнении с 27 февраля 2023 года. Выявлено 9753 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 35 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230228/koronavirus-1854768078.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, распространение коронавируса, общество, коронавирус covid-19