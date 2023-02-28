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В России снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ
В России снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 28.02.2023
В России снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 27% по сравнению с предыдущей неделей, COVID-19 - на 11,6%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:50
2023-02-28T10:50
2023-02-28T10:50
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 27% по сравнению с предыдущей неделей, COVID-19 - на 11,6%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%, зарегистрировано 756 тысяч случаев",- говорится в сообщении. У заболевших гриппом в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B, уточнили в пресс-службе. Снижается также и заболеваемость COVID-19, за неделю она снизилась на 11,6%. Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", отметили в ведомстве. В регионах России продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230217/covid-1852565080.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
В России снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться