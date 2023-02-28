https://ria.ru/20230228/bolezni-1854783849.html

В России снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ

В России снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 28.02.2023

В России снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 27% по сравнению с предыдущей неделей, COVID-19 - на 11,6%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:50

2023-02-28T10:50

2023-02-28T10:50

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844183992_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_19899e71ba9c0b0a5661ae058f81a7d1.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 27% по сравнению с предыдущей неделей, COVID-19 - на 11,6%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%, зарегистрировано 756 тысяч случаев",- говорится в сообщении. У заболевших гриппом в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B, уточнили в пресс-службе. Снижается также и заболеваемость COVID-19, за неделю она снизилась на 11,6%. Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", отметили в ведомстве. В регионах России продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230217/covid-1852565080.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество