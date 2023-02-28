https://ria.ru/20230228/bezopasnost-1854955765.html
Патрушев прибыл в Каракас, где проведет консультации по безопасности
Патрушев прибыл в Каракас, где проведет консультации по безопасности - РИА Новости, 28.02.2023
Патрушев прибыл в Каракас, где проведет консультации по безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Каракас для проведения российско-венесуэльских консультаций по вопросам безопасности, в которых... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:31
2023-02-28T19:31
2023-02-28T19:31
каракас
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Каракас для проведения российско-венесуэльских консультаций по вопросам безопасности, в которых примут участие представители министерств и ведомств двух стран. "Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев прибыл в Каракас, где проведет российско-венесуэльские консультации по вопросам безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20230227/strategiya-1854690964.html
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каракас, россия, николай патрушев
Каракас, Россия, Николай Патрушев
Патрушев прибыл в Каракас, где проведет консультации по безопасности
Патрушев прибыл в Каракас, где проведет консультации по вопросам безопасности