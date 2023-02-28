https://ria.ru/20230228/bezopasnost-1854871320.html
Путин призвал уделять серьезное внимание экономической безопасности
Путин призвал уделять серьезное внимание экономической безопасности - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал уделять серьезное внимание экономической безопасности
Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ призвал уделять серьезное внимание вопросам экономической безопасности, борьбы с коррупцией. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:40
2023-02-28T15:40
2023-02-28T16:04
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ призвал уделять серьезное внимание вопросам экономической безопасности, борьбы с коррупцией."Как и прежде, самое серьёзное внимание следует уделять вопросам обеспечения экономической безопасности и борьбе с коррупцией", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853398970.html
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал уделять серьезное внимание экономической безопасности
Путин призвал уделять серьезное внимание экономической безопасности, борьбе с коррупцией