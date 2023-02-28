https://ria.ru/20230228/bezopasnost-1854871320.html

Путин призвал уделять серьезное внимание экономической безопасности

Путин призвал уделять серьезное внимание экономической безопасности - РИА Новости, 28.02.2023

Путин призвал уделять серьезное внимание экономической безопасности

Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ призвал уделять серьезное внимание вопросам экономической безопасности, борьбы с коррупцией. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:40

2023-02-28T15:40

2023-02-28T16:04

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ призвал уделять серьезное внимание вопросам экономической безопасности, борьбы с коррупцией."Как и прежде, самое серьёзное внимание следует уделять вопросам обеспечения экономической безопасности и борьбе с коррупцией", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853398970.html

россия

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2023

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)