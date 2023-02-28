https://ria.ru/20230228/avtomobil-1854795681.html
Ростовская ГИБДД прокомментировала фото с одной машиной на крыше другой
Ростовская ГИБДД прокомментировала фото с одной машиной на крыше другой - РИА Новости, 28.02.2023
Ростовская ГИБДД прокомментировала фото с одной машиной на крыше другой
В управлении ГИБДД по Ростовской области не увидели нарушений ПДД на фотографии, где запечатлен внедорожник Gelandewagen с автомобилем Smart на крыше, об этом... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:20
2023-02-28T11:20
2023-02-28T13:46
происшествия
авто
mercedes
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. В управлении ГИБДД по Ростовской области не увидели нарушений ПДД на фотографии, где запечатлен внедорожник Gelandewagen с автомобилем Smart на крыше, об этом РИА Новости рассказал представитель ведомства."Правилами дорожного движения допускается перевозка грузов, не выступающих за габариты транспортного средства спереди и сзади не более чем на один метр или сбоку не более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, допустимые габариты с перевозимым грузом в высоту — <...> не более четырех метров", — говорится в ответе на запрос агентства.Соответствующее фото появилось в соцсетях. Как утверждается, снимок сделан на ростовских улицах.В ведомстве уточнили, что водителя Mercedes могли бы привлечь к ответственности, если бы инспекторы остановили его и выявили нарушение габаритов при замере. В то же время, как предположили в ГИБДД, четырех метров там "скорее всего, не будет". Какой именно груз может перевозить автомобиль, правилами не регламентируется, подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20220715/rebenok-1802609470.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, mercedes, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Mercedes, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
Ростовская ГИБДД прокомментировала фото с одной машиной на крыше другой
Ростовская ГИБДД: Mercedes G-klasse, везший Smart на крыше, вероятно, не нарушил правил
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. В управлении ГИБДД по Ростовской области не увидели нарушений ПДД на фотографии, где запечатлен внедорожник Gelandewagen с автомобилем Smart на крыше, об этом РИА Новости рассказал представитель ведомства.
"Правилами дорожного движения допускается перевозка грузов, не выступающих за габариты транспортного средства спереди и сзади не более чем на один метр или сбоку не более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, допустимые габариты с перевозимым грузом в высоту — <...> не более четырех метров", — говорится в ответе на запрос агентства.
Соответствующее фото появилось в соцсетях. Как утверждается, снимок сделан на ростовских улицах.
В ведомстве уточнили, что водителя Mercedes могли бы привлечь к ответственности, если бы инспекторы остановили его и выявили нарушение габаритов при замере. В то же время, как предположили в ГИБДД, четырех метров там "скорее всего, не будет".
Какой именно груз может перевозить автомобиль, правилами не регламентируется, подчеркнул собеседник агентства.
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