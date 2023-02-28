https://ria.ru/20230228/avto-1854831158.html

В Москве осудили мужчину, поджегшего авто на Пушкинской площади

В Москве осудили мужчину, поджегшего авто на Пушкинской площади - РИА Новости, 28.02.2023

В Москве осудили мужчину, поджегшего авто на Пушкинской площади

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии водителя автомобиля, въехавшего на тротуар Пушкинской площади и поджегшего салон машины, сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:20

2023-02-28T13:20

2023-02-28T13:20

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии водителя автомобиля, въехавшего на тротуар Пушкинской площади и поджегшего салон машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда во вторник. "Приговором Тверского районного суда города Москвы Нечушкин Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Инцидент произошел год назад: водитель Peugeot ехал по Тверской улице, после чего специально выехал на тротуар Пушкинской площади, снеся металлическое ограждение, выбежал и поджег салон авто. Его действия "были пресечены сотрудниками ДПС". Его мотивы официально не назывались. Пострадавших в результате инцидента не было.

https://ria.ru/20230228/avtomobil-1854795681.html

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происшествия, авто, москва, россия