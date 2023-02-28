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В Москве осудили мужчину, поджегшего авто на Пушкинской площади - РИА Новости, 28.02.2023
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13:20 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/avto-1854831158.html
В Москве осудили мужчину, поджегшего авто на Пушкинской площади
В Москве осудили мужчину, поджегшего авто на Пушкинской площади - РИА Новости, 28.02.2023
В Москве осудили мужчину, поджегшего авто на Пушкинской площади
Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии водителя автомобиля, въехавшего на тротуар Пушкинской площади и поджегшего салон машины, сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:20
2023-02-28T13:20
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии водителя автомобиля, въехавшего на тротуар Пушкинской площади и поджегшего салон машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда во вторник. "Приговором Тверского районного суда города Москвы Нечушкин Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Инцидент произошел год назад: водитель Peugeot ехал по Тверской улице, после чего специально выехал на тротуар Пушкинской площади, снеся металлическое ограждение, выбежал и поджег салон авто. Его действия "были пресечены сотрудниками ДПС". Его мотивы официально не назывались. Пострадавших в результате инцидента не было.
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
В Москве осудили мужчину, поджегшего авто на Пушкинской площади

Мужчина, поджегший салон авто в центре Москвы, получил четыре года за хулиганство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии водителя автомобиля, въехавшего на тротуар Пушкинской площади и поджегшего салон машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда во вторник.
"Приговором Тверского районного суда города Москвы Нечушкин Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошел год назад: водитель Peugeot ехал по Тверской улице, после чего специально выехал на тротуар Пушкинской площади, снеся металлическое ограждение, выбежал и поджег салон авто. Его действия "были пресечены сотрудниками ДПС". Его мотивы официально не назывались. Пострадавших в результате инцидента не было.
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