https://ria.ru/20230228/aviakompaniya-1854833181.html

В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings

В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 28.02.2023

В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings

В Анталье пассажиры авиакомпании Red Wings ожидают резервный борт, чтобы отправиться в Россию, сообщает телеграм-канал перевозчика. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:36

2023-02-28T13:36

2023-02-28T15:20

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Анталье пассажиры авиакомпании Red Wings ожидают резервный борт, чтобы отправиться в Россию, сообщает телеграм-канал перевозчика.Авиакомпания извиняется перед пассажирами за задержку рейса WZ1362 Анталья — Самара из-за технической неисправности самолета и обещает выслать из аэропорта Жуковский резервный лайнер."Хотим заверить вас, что безопасность и комфорт пассажиров являются приоритетом нашей компании, — пишут представители Red Wings. — Ввиду сложной обстановки в Анталье с номерным фондом, отсутствия свободных мест в гостиницах по причине стихийного бедствия в Турции, нами прорабатывается варианты размещения пассажиров на отдых в комфорт- и бизнес-залы".Сотрудники заверяют, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее отправить пассажиров в пункт назначения.

https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854619161.html

анталья (провинция)

самара

жуковский

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, анталья (провинция), самара, жуковский