https://ria.ru/20230228/aviakompaniya-1854833181.html
В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings
В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 28.02.2023
В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings
В Анталье пассажиры авиакомпании Red Wings ожидают резервный борт, чтобы отправиться в Россию, сообщает телеграм-канал перевозчика. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:36
2023-02-28T13:36
2023-02-28T15:20
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анталья (провинция)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Анталье пассажиры авиакомпании Red Wings ожидают резервный борт, чтобы отправиться в Россию, сообщает телеграм-канал перевозчика.Авиакомпания извиняется перед пассажирами за задержку рейса WZ1362 Анталья — Самара из-за технической неисправности самолета и обещает выслать из аэропорта Жуковский резервный лайнер."Хотим заверить вас, что безопасность и комфорт пассажиров являются приоритетом нашей компании, — пишут представители Red Wings. — Ввиду сложной обстановки в Анталье с номерным фондом, отсутствия свободных мест в гостиницах по причине стихийного бедствия в Турции, нами прорабатывается варианты размещения пассажиров на отдых в комфорт- и бизнес-залы".Сотрудники заверяют, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее отправить пассажиров в пункт назначения.
https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854619161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, анталья (провинция), самара, жуковский
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Самара, Жуковский
В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings
В Анталье пассажиры ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings, чтобы улететь в Самару