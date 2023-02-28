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В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
 
13:36 28.02.2023 (обновлено: 15:20 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/aviakompaniya-1854833181.html
В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings
В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 28.02.2023
В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings
В Анталье пассажиры авиакомпании Red Wings ожидают резервный борт, чтобы отправиться в Россию, сообщает телеграм-канал перевозчика. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:36
2023-02-28T15:20
туризм
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
самара
жуковский
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Анталье пассажиры авиакомпании Red Wings ожидают резервный борт, чтобы отправиться в Россию, сообщает телеграм-канал перевозчика.Авиакомпания извиняется перед пассажирами за задержку рейса WZ1362 Анталья — Самара из-за технической неисправности самолета и обещает выслать из аэропорта Жуковский резервный лайнер."Хотим заверить вас, что безопасность и комфорт пассажиров являются приоритетом нашей компании, — пишут представители Red Wings. — Ввиду сложной обстановки в Анталье с номерным фондом, отсутствия свободных мест в гостиницах по причине стихийного бедствия в Турции, нами прорабатывается варианты размещения пассажиров на отдых в комфорт- и бизнес-залы".Сотрудники заверяют, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее отправить пассажиров в пункт назначения.
https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854619161.html
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), самара, жуковский
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Самара, Жуковский
В Анталье россияне ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings

В Анталье пассажиры ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings, чтобы улететь в Самару

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Анталье пассажиры авиакомпании Red Wings ожидают резервный борт, чтобы отправиться в Россию, сообщает телеграм-канал перевозчика.
Авиакомпания извиняется перед пассажирами за задержку рейса WZ1362 Анталья — Самара из-за технической неисправности самолета и обещает выслать из аэропорта Жуковский резервный лайнер.
"Хотим заверить вас, что безопасность и комфорт пассажиров являются приоритетом нашей компании, — пишут представители Red Wings. — Ввиду сложной обстановки в Анталье с номерным фондом, отсутствия свободных мест в гостиницах по причине стихийного бедствия в Турции, нами прорабатывается варианты размещения пассажиров на отдых в комфорт- и бизнес-залы".
Сотрудники заверяют, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее отправить пассажиров в пункт назначения.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)СамараЖуковский
 
 
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