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В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах - РИА Новости, 28.02.2023
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11:15 28.02.2023 (обновлено: 14:59 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/avarii-1854793741.html
В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах
В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах - РИА Новости, 28.02.2023
В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах
Причина двух аварий на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устанавливается, начата проверка, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:15
2023-02-28T14:59
происшествия
жкх
евпатория
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Причина двух аварий на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устанавливается, начата проверка, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. Ранее сообщалось об аварии на двух магистральных водоводах. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Идет ремонт. Воду населению подвозят цистернами. "Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации", - говорится в сообщении. Проверку также начало крымское управление Следкома РФ. "Организованы процессуальные проверки: будут установлены обстоятельства возникновения аварийных ситуаций, проверен комплекс мер, направленных на их ликвидацию и оказание помощи населению. Также в рамках проверок будет дана оценка действиям уполномоченных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230228/krym-1854604688.html
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происшествия, жкх, евпатория, россия, республика крым
Происшествия, ЖКХ, Евпатория, Россия, Республика Крым
В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах

Прокуратура устанавливает причину аварий на водоводах в Евпатории и Красноперекопске

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСпециалисты ГУП РК "Вода Крыма" во время аварийно-восстановительных работ на центральном водоводе в селе Прибрежное в Крыму
Специалисты ГУП РК Вода Крыма во время аварийно-восстановительных работ на центральном водоводе в селе Прибрежное в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Специалисты ГУП РК "Вода Крыма" во время аварийно-восстановительных работ на центральном водоводе в селе Прибрежное в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Причина двух аварий на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устанавливается, начата проверка, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.
Ранее сообщалось об аварии на двух магистральных водоводах. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Идет ремонт. Воду населению подвозят цистернами.
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"Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
Проверку также начало крымское управление Следкома РФ.
"Организованы процессуальные проверки: будут установлены обстоятельства возникновения аварийных ситуаций, проверен комплекс мер, направленных на их ликвидацию и оказание помощи населению. Также в рамках проверок будет дана оценка действиям уполномоченных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
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