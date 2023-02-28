https://ria.ru/20230228/avarii-1854793741.html
В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах
В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах - РИА Новости, 28.02.2023
В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах
Причина двух аварий на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устанавливается, начата проверка, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:15
2023-02-28T11:15
2023-02-28T14:59
происшествия
жкх
евпатория
россия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854857594_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_f9faa1e7e305602c82d7583999ace616.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Причина двух аварий на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устанавливается, начата проверка, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. Ранее сообщалось об аварии на двух магистральных водоводах. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Идет ремонт. Воду населению подвозят цистернами. "Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации", - говорится в сообщении. Проверку также начало крымское управление Следкома РФ. "Организованы процессуальные проверки: будут установлены обстоятельства возникновения аварийных ситуаций, проверен комплекс мер, направленных на их ликвидацию и оказание помощи населению. Также в рамках проверок будет дана оценка действиям уполномоченных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230228/krym-1854604688.html
https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854650481.html
евпатория
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854857594_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_d6ad699b24d5b15015c4bd5e05f911bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, евпатория, россия, республика крым
Происшествия, ЖКХ, Евпатория, Россия, Республика Крым
В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах
Прокуратура устанавливает причину аварий на водоводах в Евпатории и Красноперекопске
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости.
Причина двух аварий на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устанавливается, начата проверка, сообщает
пресс-служба крымской прокуратуры.
Ранее сообщалось об аварии на двух магистральных водоводах. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Идет ремонт. Воду населению подвозят цистернами.
Пропускную способность Крымского моста увеличат к лету
"Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
Проверку также начало крымское управление Следкома РФ
.
"Организованы процессуальные проверки: будут установлены обстоятельства возникновения аварийных ситуаций, проверен комплекс мер, направленных на их ликвидацию и оказание помощи населению. Также в рамках проверок будет дана оценка действиям уполномоченных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
У берегов Крыма зафиксировали землетрясение