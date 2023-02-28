https://ria.ru/20230228/avarii-1854793741.html

В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах

В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах - РИА Новости, 28.02.2023

В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах

Причина двух аварий на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устанавливается, начата проверка, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:15

2023-02-28T11:15

2023-02-28T14:59

происшествия

жкх

евпатория

россия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854857594_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_f9faa1e7e305602c82d7583999ace616.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Причина двух аварий на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устанавливается, начата проверка, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. Ранее сообщалось об аварии на двух магистральных водоводах. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Идет ремонт. Воду населению подвозят цистернами. "Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации", - говорится в сообщении. Проверку также начало крымское управление Следкома РФ. "Организованы процессуальные проверки: будут установлены обстоятельства возникновения аварийных ситуаций, проверен комплекс мер, направленных на их ликвидацию и оказание помощи населению. Также в рамках проверок будет дана оценка действиям уполномоченных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230228/krym-1854604688.html

https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854650481.html

евпатория

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, евпатория, россия, республика крым