https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854975977.html
СМИ назвали Артемовск символически важным городом
СМИ назвали Артемовск символически важным городом - РИА Новости, 28.02.2023
СМИ назвали Артемовск символически важным городом
Получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики, пишет агентство Блумберг. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T21:57
2023-02-28T21:57
2023-02-28T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
артемовск
донбасс
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики, пишет агентство Блумберг. По данным агентства, сосредоточенность на Артемовске якобы ввела в заблуждение многих военных экспертов и министерства обороны, поскольку город, как утверждает Блумберг, якобы не считается важным логистическим хабом. При этом он стал "символически важным городом", заявляет агентство. "Взятие Бахмута (Артемовска - ред.) станет шагом к тому, что Россия возьмет всю область Донбасса Украины, которую президент Владимир Путин объявил частью России", - говорится в сообщении агентства. Украинские чиновники, как отмечается в сообщении, уже дают понять, что в скором времени Артемовск "может стать невозможно защищать". Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854975719.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Артемовск, Донбасс, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
СМИ назвали Артемовск символически важным городом
Bloomberg спрогнозировал освобождение ДНР при получении Россией контроля над Артемовском