https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854975719.html

Солдат ВСУ сообщил американскому телеканалу правду о ситуации в Артемовске

Солдат ВСУ сообщил американскому телеканалу правду о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 28.02.2023

Солдат ВСУ сообщил американскому телеканалу правду о ситуации в Артемовске

Положение дел в Артемовске для ВСУ сильно отличается от того, что преподносят официальные лица, заявил украинский военный журналистам американского телеканала... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T21:54

2023-02-28T21:54

2023-02-28T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

россия

киев

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Положение дел в Артемовске для ВСУ сильно отличается от того, что преподносят официальные лица, заявил украинский военный журналистам американского телеканала CNN. По словам солдата, "нужно добавить сто процентов к сложности", о которой говорят официальные лица. Он уточнил, что речь идет обо всех направлениях, но особо тяжелая ситуация складывается на севере города.Сегодня советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Артемовск потерян для Украины. По его словам, актуален лишь вопрос, когда именно его территорию займут российские войска.Накануне Пушилин сообщил, что практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

артемовск

россия

киев

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, артемовск, россия, киев