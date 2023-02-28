https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854898411.html

Украинские СМИ сообщили о большом количестве раненых военных в Артемовске

Украинские СМИ сообщили о большом количестве раненых военных в Артемовске - РИА Новости, 28.02.2023

Украинские СМИ сообщили о большом количестве раненых военных в Артемовске

В последние дни в Артемовске возросло количество раненых украинских военных, сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на начальника одной из медицинских... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:53

2023-02-28T16:53

2023-02-28T17:27

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В последние дни в Артемовске возросло количество раненых украинских военных, сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на начальника одной из медицинских служб."Мои медики работают практически круглосуточно. Если за восемь-девять месяцев ротации у меня в среднем было около 50-60 "трехсотых", то сейчас за сутки бывает больше. Очень много работы", — сказал мужчина в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале СМИ.Как утверждается, прежде раненых было "в десятки раз меньше".Сегодня советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Артемовск потерян для Украины. По его словам, актуален лишь вопрос, когда именно его территорию займут российские войска.По словам Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил.

https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854769460.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр