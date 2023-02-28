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Украинские СМИ сообщили о большом количестве раненых военных в Артемовске - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 28.02.2023 (обновлено: 17:27 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854898411.html
Украинские СМИ сообщили о большом количестве раненых военных в Артемовске
Украинские СМИ сообщили о большом количестве раненых военных в Артемовске - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские СМИ сообщили о большом количестве раненых военных в Артемовске
В последние дни в Артемовске возросло количество раненых украинских военных, сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на начальника одной из медицинских... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:53
2023-02-28T17:27
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В последние дни в Артемовске возросло количество раненых украинских военных, сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на начальника одной из медицинских служб."Мои медики работают практически круглосуточно. Если за восемь-девять месяцев ротации у меня в среднем было около 50-60 "трехсотых", то сейчас за сутки бывает больше. Очень много работы", — сказал мужчина в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале СМИ.Как утверждается, прежде раненых было "в десятки раз меньше".Сегодня советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Артемовск потерян для Украины. По его словам, актуален лишь вопрос, когда именно его территорию займут российские войска.По словам Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил.
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артемовск
донецкая народная республика
украина
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о большом количестве раненых военных в Артемовске

"Обозреватель" пишет, что число раненых украинских военных в Артемовске резко выросло

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске
Украинские военные переносят раненого в Артемовске - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В последние дни в Артемовске возросло количество раненых украинских военных, сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на начальника одной из медицинских служб.
"Мои медики работают практически круглосуточно. Если за восемь-девять месяцев ротации у меня в среднем было около 50-60 "трехсотых", то сейчас за сутки бывает больше. Очень много работы", — сказал мужчина в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
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Как утверждается, прежде раненых было "в десятки раз меньше".
Сегодня советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Артемовск потерян для Украины. По его словам, актуален лишь вопрос, когда именно его территорию займут российские войска.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

По словам Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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