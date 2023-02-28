https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854829783.html
В Донецке считают, что Артемовск потерян для Украины
В Донецке считают, что Артемовск потерян для Украины - РИА Новости, 28.02.2023
В Донецке считают, что Артемовск потерян для Украины
Артемовск потерян для Украины, вопрос стоит только в дате, когда произойдет взятие города, считает советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:16
2023-02-28T13:16
2023-02-28T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
украина
ян гагин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Артемовск потерян для Украины, вопрос стоит только в дате, когда произойдет взятие города, считает советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По словам Гагина, российские силы "работают" практически в центральном районе Артемовска. Хотя город еще не взят в окружение, у противника нет возможности подвозить новую технику и боеприпасы, проводить ротацию сил. "То, что Украина потеряла Артемовск, уже понятно, вопрос только в дате, когда это произойдет. Но давать прогнозы сложно. <…> Основное, что сейчас Артемовск хорошо контролируется. И противник сам признает, что не может снабжать свой гарнизон, который практически обречен", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, артемовск, украина, ян гагин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Украина, Ян Гагин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что Артемовск потерян для Украины
Советник Пушилина Гагин заявил, что Артемовск потерян для Украины и вопрос лишь в дате