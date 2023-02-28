https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854829783.html

В Донецке считают, что Артемовск потерян для Украины

В Донецке считают, что Артемовск потерян для Украины - РИА Новости, 28.02.2023

В Донецке считают, что Артемовск потерян для Украины

Артемовск потерян для Украины, вопрос стоит только в дате, когда произойдет взятие города, считает советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:16

2023-02-28T13:16

2023-02-28T13:16

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

украина

ян гагин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Артемовск потерян для Украины, вопрос стоит только в дате, когда произойдет взятие города, считает советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По словам Гагина, российские силы "работают" практически в центральном районе Артемовска. Хотя город еще не взят в окружение, у противника нет возможности подвозить новую технику и боеприпасы, проводить ротацию сил. "То, что Украина потеряла Артемовск, уже понятно, вопрос только в дате, когда это произойдет. Но давать прогнозы сложно. <…> Основное, что сейчас Артемовск хорошо контролируется. И противник сам признает, что не может снабжать свой гарнизон, который практически обречен", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html

донецкая народная республика

артемовск

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, украина, ян гагин, россия, ситуация в днр и лнр