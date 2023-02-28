Рейтинг@Mail.ru
Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 28.02.2023 (обновлено: 14:04 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854819261.html
Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы
Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы - РИА Новости, 28.02.2023
Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы
Российские военные привозили продукты и медикаменты людям, оставшимся в Артемовске после подрыва дамбы, сообщил в эфире телеканала "Россия" советник врио главы... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:44
2023-02-28T14:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
ян гагин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854380891_0:0:1725:970_1920x0_80_0_0_ff335098746b56de4edfdd1c8ab8e9e0.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские военные привозили продукты и медикаменты людям, оставшимся в Артемовске после подрыва дамбы, сообщил в эфире телеканала "Россия" советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Они (украинские войска — Прим. ред.) добились лишь того, что в момент взрыва дамбы залило частные дома, подвалы, где прятались гражданские от обстрелов, лишив их этой возможности. Надо сказать, что наши бойцы оказывали и медицинскую помощь, и помощь с продовольствием, медикаментами гражданским лицам", — отметил спикер руководства республики.Как рассказал ранее РИА Новости другой советник Пушилина Игорь Кимаковский, ВСУ таким образом попытались замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни местного населения. Гагин, в свою очередь, добавил, что считает подрыв дамбы бессмысленным, так как "это существенно не повлияло на продвижение" войск.Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сегодня заявил о "крайне напряженной обстановке" в районе Артемовска, где идут бои с "наиболее подготовленными штурмовыми отрядами "Вагнера".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По словам Дениса Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил.
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854734879.html
донецкая народная республика
артемовск
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854380891_331:0:1676:1009_1920x0_80_0_0_6bfd3b32de4abf3161c7a498121b0ba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Ян Гагин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы

Гагин рассказал, как российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские военные привозили продукты и медикаменты людям, оставшимся в Артемовске после подрыва дамбы, сообщил в эфире телеканала "Россия" советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Они (украинские войска — Прим. ред.) добились лишь того, что в момент взрыва дамбы залило частные дома, подвалы, где прятались гражданские от обстрелов, лишив их этой возможности. Надо сказать, что наши бойцы оказывали и медицинскую помощь, и помощь с продовольствием, медикаментами гражданским лицам", — отметил спикер руководства республики.
Как рассказал ранее РИА Новости другой советник Пушилина Игорь Кимаковский, ВСУ таким образом попытались замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни местного населения.
Гагин, в свою очередь, добавил, что считает подрыв дамбы бессмысленным, так как "это существенно не повлияло на продвижение" войск.
Эвакуация мирных жителей во время штурма Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Корреспонденты РИА Новости помогли эвакуировать гражданских из Артемовска
Вчера, 00:21
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сегодня заявил о "крайне напряженной обстановке" в районе Артемовска, где идут бои с "наиболее подготовленными штурмовыми отрядами "Вагнера".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
По словам Дениса Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАртемовскЯн ГагинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала