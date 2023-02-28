https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854819261.html

Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы

Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы - РИА Новости, 28.02.2023

Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы

Российские военные привозили продукты и медикаменты людям, оставшимся в Артемовске после подрыва дамбы, сообщил в эфире телеканала "Россия" советник врио главы... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:44

2023-02-28T12:44

2023-02-28T14:04

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

ян гагин

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские военные привозили продукты и медикаменты людям, оставшимся в Артемовске после подрыва дамбы, сообщил в эфире телеканала "Россия" советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Они (украинские войска — Прим. ред.) добились лишь того, что в момент взрыва дамбы залило частные дома, подвалы, где прятались гражданские от обстрелов, лишив их этой возможности. Надо сказать, что наши бойцы оказывали и медицинскую помощь, и помощь с продовольствием, медикаментами гражданским лицам", — отметил спикер руководства республики.Как рассказал ранее РИА Новости другой советник Пушилина Игорь Кимаковский, ВСУ таким образом попытались замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни местного населения. Гагин, в свою очередь, добавил, что считает подрыв дамбы бессмысленным, так как "это существенно не повлияло на продвижение" войск.Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сегодня заявил о "крайне напряженной обстановке" в районе Артемовска, где идут бои с "наиболее подготовленными штурмовыми отрядами "Вагнера".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По словам Дениса Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил.

https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854734879.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, россия, украина, ситуация в днр и лнр