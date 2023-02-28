https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854819261.html
Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы
Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы - РИА Новости, 28.02.2023
Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы
Российские военные привозили продукты и медикаменты людям, оставшимся в Артемовске после подрыва дамбы, сообщил в эфире телеканала "Россия" советник врио главы... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:44
2023-02-28T12:44
2023-02-28T14:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
ян гагин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские военные привозили продукты и медикаменты людям, оставшимся в Артемовске после подрыва дамбы, сообщил в эфире телеканала "Россия" советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Они (украинские войска — Прим. ред.) добились лишь того, что в момент взрыва дамбы залило частные дома, подвалы, где прятались гражданские от обстрелов, лишив их этой возможности. Надо сказать, что наши бойцы оказывали и медицинскую помощь, и помощь с продовольствием, медикаментами гражданским лицам", — отметил спикер руководства республики.Как рассказал ранее РИА Новости другой советник Пушилина Игорь Кимаковский, ВСУ таким образом попытались замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни местного населения. Гагин, в свою очередь, добавил, что считает подрыв дамбы бессмысленным, так как "это существенно не повлияло на продвижение" войск.Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сегодня заявил о "крайне напряженной обстановке" в районе Артемовска, где идут бои с "наиболее подготовленными штурмовыми отрядами "Вагнера".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По словам Дениса Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил.
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854734879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Ян Гагин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы
Гагин рассказал, как российские военные помогли жителям Артемовска после подрыва дамбы
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Российские военные привозили продукты и медикаменты людям, оставшимся в Артемовске после подрыва дамбы, сообщил
в эфире телеканала "Россия" советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Они (украинские войска — Прим. ред.) добились лишь того, что в момент взрыва дамбы залило частные дома, подвалы, где прятались гражданские от обстрелов, лишив их этой возможности. Надо сказать, что наши бойцы оказывали и медицинскую помощь, и помощь с продовольствием, медикаментами гражданским лицам", — отметил спикер руководства республики.
Как рассказал ранее РИА Новости другой советник Пушилина Игорь Кимаковский, ВСУ
таким образом попытались замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни местного населения.
Гагин, в свою очередь, добавил, что считает подрыв дамбы бессмысленным, так как "это существенно не повлияло на продвижение" войск.
Корреспонденты РИА Новости помогли эвакуировать гражданских из Артемовска
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сегодня заявил о "крайне напряженной обстановке" в районе Артемовска, где идут бои с "наиболее подготовленными штурмовыми отрядами "Вагнера".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву
части ДНР, к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
.
По словам Дениса Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил.