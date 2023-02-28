https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854769460.html
В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной
В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной - РИА Новости, 28.02.2023
В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной
В районе Артемовска для украинских военных сложилась крайне напряженная обстановка, штурмовые бригады пытаются окружить город, заявил командующий сухопутными... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:45
2023-02-28T09:45
2023-02-28T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854304616_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_35178c0463954ca88a2f676404f8358c.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В районе Артемовска для украинских военных сложилась крайне напряженная обстановка, штурмовые бригады пытаются окружить город, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. "Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город", — приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны Украины Military Media Center.Накануне Владимир Зеленский также завил, что положение ВСУ на Артемовском направлении остается "постоянно сложным".Как рассказал накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил, но Украина еще не готова его сдать. Командир украинских войск с позывным Мадьяр сообщил о сложной для Киева ситуации по всем направлениям.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230228/boeviki-1854760299.html
артемовск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854304616_0:0:1779:1334_1920x0_80_0_0_ac08fbe828d1a5b955aef7b46e76d8c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина
В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной
Командир сухопутных войск ВСУ Сырский назвал ситуацию у Артемовска крайне напряженной