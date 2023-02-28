https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854769460.html

В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной

В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной - РИА Новости, 28.02.2023

В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной

В районе Артемовска для украинских военных сложилась крайне напряженная обстановка, штурмовые бригады пытаются окружить город, заявил командующий сухопутными... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:45

2023-02-28T09:45

2023-02-28T10:31

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В районе Артемовска для украинских военных сложилась крайне напряженная обстановка, штурмовые бригады пытаются окружить город, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. "Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город", — приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны Украины Military Media Center.Накануне Владимир Зеленский также завил, что положение ВСУ на Артемовском направлении остается "постоянно сложным".Как рассказал накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил, но Украина еще не готова его сдать. Командир украинских войск с позывным Мадьяр сообщил о сложной для Киева ситуации по всем направлениям.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230228/boeviki-1854760299.html

артемовск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, артемовск, украина