Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 28.02.2023 (обновлено: 10:31 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854769460.html
В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной
В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной - РИА Новости, 28.02.2023
В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной
В районе Артемовска для украинских военных сложилась крайне напряженная обстановка, штурмовые бригады пытаются окружить город, заявил командующий сухопутными... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:45
2023-02-28T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854304616_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_35178c0463954ca88a2f676404f8358c.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В районе Артемовска для украинских военных сложилась крайне напряженная обстановка, штурмовые бригады пытаются окружить город, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. "Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город", — приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны Украины Military Media Center.Накануне Владимир Зеленский также завил, что положение ВСУ на Артемовском направлении остается "постоянно сложным".Как рассказал накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил, но Украина еще не готова его сдать. Командир украинских войск с позывным Мадьяр сообщил о сложной для Киева ситуации по всем направлениям.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230228/boeviki-1854760299.html
артемовск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854304616_0:0:1779:1334_1920x0_80_0_0_ac08fbe828d1a5b955aef7b46e76d8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина
В ВСУ назвали ситуацию в районе Артемовска крайне напряженной

Командир сухопутных войск ВСУ Сырский назвал ситуацию у Артемовска крайне напряженной

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске
Дым на месте боев в Артемовске - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В районе Артемовска для украинских военных сложилась крайне напряженная обстановка, штурмовые бригады пытаются окружить город, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
"Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город", — приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны Украины Military Media Center.
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Киев стягивает к Артемовску боевиков, подготовленных НАТО, заявил эксперт
Вчера, 08:30
Накануне Владимир Зеленский также завил, что положение ВСУ на Артемовском направлении остается "постоянно сложным".
Как рассказал накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил, но Украина еще не готова его сдать. Командир украинских войск с позывным Мадьяр сообщил о сложной для Киева ситуации по всем направлениям.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала