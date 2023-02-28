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Украинский командир пожаловался на сложную ситуацию в районе Артемовска - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854744621.html
Украинский командир пожаловался на сложную ситуацию в районе Артемовска
Украинский командир пожаловался на сложную ситуацию в районе Артемовска - РИА Новости, 28.02.2023
Украинский командир пожаловался на сложную ситуацию в районе Артемовска
Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил о сложной для Киева ситуации у Артемовска, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:32
2023-02-28T04:27
специальная военная операция на украине
денис пушилин
владимир зеленский
киев
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил о сложной для Киева ситуации у Артемовска, сообщает издание "Страна.ua". Врио главы ДНР Денис Пушилин в понедельник отмечал, что практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил, но Киев еще не готов его сдать — пока "в этой мясорубке украинский режим продолжает перемалывать своих же военных"."Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключения направлениям Бахмута (украинское название Артемовска - ред.). Пообщался со всеми коллегами, сейчас готовимся к ночи: тяжело на каждом из направлений", - заявил украинский офицер."Мадьяр" также пожаловался, что у ВСУ в Артемовске нет достаточного для наступления количества вооружений. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Владимир Зеленский ранее назвал ситуацию на артемовском направлении "перманентно сложной".
https://ria.ru/20230227/vsu-1854645068.html
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киев
артемовск
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денис пушилин, владимир зеленский, киев, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Киев, Артемовск, Донецкая Народная Республика
02:32 28.02.2023 (обновлено: 04:27 28.02.2023)
 
Украинский командир пожаловался на сложную ситуацию в районе Артемовска

"Страна.ua": командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о сложной ситуации для ВСУ в Артемовске

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил о сложной для Киева ситуации у Артемовска, сообщает издание "Страна.ua".
Врио главы ДНР Денис Пушилин в понедельник отмечал, что практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил, но Киев еще не готов его сдать — пока "в этой мясорубке украинский режим продолжает перемалывать своих же военных".
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"Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключения направлениям Бахмута (украинское название Артемовска - ред.). Пообщался со всеми коллегами, сейчас готовимся к ночи: тяжело на каждом из направлений", - заявил украинский офицер.
"Мадьяр" также пожаловался, что у ВСУ в Артемовске нет достаточного для наступления количества вооружений.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Владимир Зеленский ранее назвал ситуацию на артемовском направлении "перманентно сложной".
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинВладимир ЗеленскийКиевАртемовскДонецкая Народная Республика
 
 
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