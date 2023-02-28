https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854744621.html

Украинский командир пожаловался на сложную ситуацию в районе Артемовска

Украинский командир пожаловался на сложную ситуацию в районе Артемовска - РИА Новости, 28.02.2023

Украинский командир пожаловался на сложную ситуацию в районе Артемовска

Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил о сложной для Киева ситуации у Артемовска, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T02:32

2023-02-28T02:32

2023-02-28T04:27

специальная военная операция на украине

денис пушилин

владимир зеленский

киев

артемовск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил о сложной для Киева ситуации у Артемовска, сообщает издание "Страна.ua". Врио главы ДНР Денис Пушилин в понедельник отмечал, что практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских сил, но Киев еще не готов его сдать — пока "в этой мясорубке украинский режим продолжает перемалывать своих же военных"."Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключения направлениям Бахмута (украинское название Артемовска - ред.). Пообщался со всеми коллегами, сейчас готовимся к ночи: тяжело на каждом из направлений", - заявил украинский офицер."Мадьяр" также пожаловался, что у ВСУ в Артемовске нет достаточного для наступления количества вооружений. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Владимир Зеленский ранее назвал ситуацию на артемовском направлении "перманентно сложной".

https://ria.ru/20230227/vsu-1854645068.html

https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854734046.html

киев

артемовск

донецкая народная республика

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денис пушилин, владимир зеленский, киев, артемовск, донецкая народная республика