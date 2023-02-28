https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854734879.html

Корреспонденты РИА Новости помогли эвакуировать гражданских из Артемовска

Корреспонденты РИА Новости помогли эвакуировать гражданских из Артемовска - РИА Новости, 28.02.2023

Корреспонденты РИА Новости помогли эвакуировать гражданских из Артемовска

Корреспонденты РИА Новости во время штурма Артемовска подразделениями "группы Вагнер" помогли эвакуировать гражданских лиц из зоны боевых действий. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:21

2023-02-28T00:21

2023-02-28T02:27

специальная военная операция на украине

артемовск

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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 фев – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости во время штурма Артемовска подразделениями "группы Вагнер" помогли эвакуировать гражданских лиц из зоны боевых действий. Вывозить гражданских приходится ночью, потому что днем это было сделать невозможно. Три женщины и двое мужчин были выведены из южных кварталов Артемовска бойцами группы "Вагнер". Двое из пяти эвакуированных оказались инвалидами. Одна женщина не могла самостоятельно передвигаться, ее пришлось выносить на носилках. Корреспонденты РИА Новости помогли загрузить людей в машину и вывезти в безопасное место. Одна из эвакуированных женщин рассказала, что украинские военные использовали жилые постройки. По ее словам, из-за этого в городе значительные разрушения. "Собака была у нас в хате, лаяла всю ночь, потому что они (украинские военные) использовали все дворы, для того чтобы стрелять. У нас веранда такая, лестница высокая, по ней они стреляли", - рассказала она. Она добавила, что ее дом сгорел, из-за того что украинские военные вели в этом районе боевые действия.

https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854584004.html

артемовск

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артемовск