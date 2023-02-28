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Корреспонденты РИА Новости помогли эвакуировать гражданских из Артемовска - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854734879.html
Корреспонденты РИА Новости помогли эвакуировать гражданских из Артемовска
Корреспонденты РИА Новости помогли эвакуировать гражданских из Артемовска - РИА Новости, 28.02.2023
Корреспонденты РИА Новости помогли эвакуировать гражданских из Артемовска
Корреспонденты РИА Новости во время штурма Артемовска подразделениями "группы Вагнер" помогли эвакуировать гражданских лиц из зоны боевых действий. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:21
2023-02-28T02:27
специальная военная операция на украине
артемовск
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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 фев – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости во время штурма Артемовска подразделениями "группы Вагнер" помогли эвакуировать гражданских лиц из зоны боевых действий. Вывозить гражданских приходится ночью, потому что днем это было сделать невозможно. Три женщины и двое мужчин были выведены из южных кварталов Артемовска бойцами группы "Вагнер". Двое из пяти эвакуированных оказались инвалидами. Одна женщина не могла самостоятельно передвигаться, ее пришлось выносить на носилках. Корреспонденты РИА Новости помогли загрузить людей в машину и вывезти в безопасное место. Одна из эвакуированных женщин рассказала, что украинские военные использовали жилые постройки. По ее словам, из-за этого в городе значительные разрушения. "Собака была у нас в хате, лаяла всю ночь, потому что они (украинские военные) использовали все дворы, для того чтобы стрелять. У нас веранда такая, лестница высокая, по ней они стреляли", - рассказала она. Она добавила, что ее дом сгорел, из-за того что украинские военные вели в этом районе боевые действия.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854584004.html
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артемовск
Специальная военная операция на Украине, Артемовск
00:21 28.02.2023 (обновлено: 02:27 28.02.2023)
 
Корреспонденты РИА Новости помогли эвакуировать гражданских из Артемовска

Корреспонденты РИА Новости помогли эвакуировать гражданских лиц из Артемовска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Артемовск (Бахмут)
Вид на Артемовск (Бахмут) - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Артемовск (Бахмут). Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 фев – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости во время штурма Артемовска подразделениями "группы Вагнер" помогли эвакуировать гражданских лиц из зоны боевых действий.
Вывозить гражданских приходится ночью, потому что днем это было сделать невозможно. Три женщины и двое мужчин были выведены из южных кварталов Артемовска бойцами группы "Вагнер". Двое из пяти эвакуированных оказались инвалидами. Одна женщина не могла самостоятельно передвигаться, ее пришлось выносить на носилках. Корреспонденты РИА Новости помогли загрузить людей в машину и вывезти в безопасное место.
Одна из эвакуированных женщин рассказала, что украинские военные использовали жилые постройки. По ее словам, из-за этого в городе значительные разрушения.
"Собака была у нас в хате, лаяла всю ночь, потому что они (украинские военные) использовали все дворы, для того чтобы стрелять. У нас веранда такая, лестница высокая, по ней они стреляли", - рассказала она.
Она добавила, что ее дом сгорел, из-за того что украинские военные вели в этом районе боевые действия.
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