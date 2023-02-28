https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854734046.html

Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин

Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.02.2023

Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин

Украина пока не готова сдать Артемовск и вывести свои войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:07

2023-02-28T00:07

2023-02-28T00:07

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украина пока не готова сдать Артемовск и вывести свои войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Освобождение Артемовска продолжается. Пока точную дату никто не назовет, противник еще не готов полностью сдать данный населенный пункт, вывести оставшиеся подразделения. Пока в этой мясорубке украинский режим продолжает перемалывать своих же военных", - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854731389.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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артемовск, киев, донецкая народная республика, денис пушилин