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Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854734046.html
Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин
Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.02.2023
Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин
Украина пока не готова сдать Артемовск и вывести свои войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:07
2023-02-28T00:07
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украина пока не готова сдать Артемовск и вывести свои войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Освобождение Артемовска продолжается. Пока точную дату никто не назовет, противник еще не готов полностью сдать данный населенный пункт, вывести оставшиеся подразделения. Пока в этой мясорубке украинский режим продолжает перемалывать своих же военных", - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854731389.html
артемовск
киев
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артемовск, киев, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
00:07 28.02.2023
 
Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: Украина пока не готова сдать Артемовск и вывести свои войска

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на улице в Артемовске
Солдат ВСУ на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на улице в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украина пока не готова сдать Артемовск и вывести свои войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Освобождение Артемовска продолжается. Пока точную дату никто не назовет, противник еще не готов полностью сдать данный населенный пункт, вывести оставшиеся подразделения. Пока в этой мясорубке украинский режим продолжает перемалывать своих же военных", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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