https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854734046.html
Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин
Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.02.2023
Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин
Украина пока не готова сдать Артемовск и вывести свои войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:07
2023-02-28T00:07
2023-02-28T00:07
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украина пока не готова сдать Артемовск и вывести свои войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Освобождение Артемовска продолжается. Пока точную дату никто не назовет, противник еще не готов полностью сдать данный населенный пункт, вывести оставшиеся подразделения. Пока в этой мясорубке украинский режим продолжает перемалывать своих же военных", - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854731389.html
артемовск
киев
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артемовск, киев, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Киев пока не готов вывести войска из Артемовска, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: Украина пока не готова сдать Артемовск и вывести свои войска