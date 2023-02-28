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В "Русской Арктике" нет стойких загрязнений, рассказал директор парка
В "Русской Арктике" нет стойких загрязнений, рассказал директор парка - РИА Новости, 28.02.2023
В "Русской Арктике" нет стойких загрязнений, рассказал директор парка
Стойких органических загрязнений на территории национального парка "Русская Арктика" нет, заявил директор парка Александр Кирилов на мероприятии в пресс-центре... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:43
2023-02-28T10:43
2023-02-28T10:43
общество
национальный парк "русская арктика"
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Стойких органических загрязнений на территории национального парка "Русская Арктика" нет, заявил директор парка Александр Кирилов на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".По словам Александра Кириллова, "интенсификация трафика морских судов и развитие стихийного туризма может негативно влиять на белого медведя", поэтому при организации туристических поездок на территории нацпарка "Русская Арктика" специалисты исходят из "минимизации антропогенного влияния на экосистему".Национальный парк "Русская Арктика" – самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория России. Площадь парка составляет 8,8 миллиона га. "Это сравнимо с двумя Швейцариями или одной Португалией", – отметил директор парка Александр Кирилов.
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общество, национальный парк "русская арктика"
Общество, Национальный парк "Русская Арктика"
Стойких органических загрязнений на территории национального парка "Русская Арктика" нет, заявил директор парка Александр Кирилов на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".
По словам Александра Кириллова, "интенсификация трафика морских судов и развитие стихийного туризма может негативно влиять на белого медведя", поэтому при организации туристических поездок на территории нацпарка "Русская Арктика" специалисты исходят из "минимизации антропогенного влияния на экосистему".
Национальный парк "Русская Арктика" – самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория России. Площадь парка составляет 8,8 миллиона га. "Это сравнимо с двумя Швейцариями или одной Португалией", – отметил директор парка Александр Кирилов.