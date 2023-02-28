https://ria.ru/20230228/arktika-1854781792.html

В "Русской Арктике" нет стойких загрязнений, рассказал директор парка

В "Русской Арктике" нет стойких загрязнений, рассказал директор парка - РИА Новости, 28.02.2023

В "Русской Арктике" нет стойких загрязнений, рассказал директор парка

Стойких органических загрязнений на территории национального парка "Русская Арктика" нет, заявил директор парка Александр Кирилов на мероприятии в пресс-центре... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:43

2023-02-28T10:43

2023-02-28T10:43

общество

национальный парк "русская арктика"

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Стойких органических загрязнений на территории национального парка "Русская Арктика" нет, заявил директор парка Александр Кирилов на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".По словам Александра Кириллова, "интенсификация трафика морских судов и развитие стихийного туризма может негативно влиять на белого медведя", поэтому при организации туристических поездок на территории нацпарка "Русская Арктика" специалисты исходят из "минимизации антропогенного влияния на экосистему".Национальный парк "Русская Арктика" – самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория России. Площадь парка составляет 8,8 миллиона га. "Это сравнимо с двумя Швейцариями или одной Португалией", – отметил директор парка Александр Кирилов.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, национальный парк "русская арктика"