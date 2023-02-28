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На Алтае на курорте Белокуриха открылся первый пятизвездочный отель - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
 
17:37 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/altay-1854906776.html
На Алтае на курорте Белокуриха открылся первый пятизвездочный отель
На Алтае на курорте Белокуриха открылся первый пятизвездочный отель - РИА Новости, 28.02.2023
На Алтае на курорте Белокуриха открылся первый пятизвездочный отель
Первый пятизвездочный отель открылся в городе-курорте Белокуриха Алтайского края, сообщает туристический центр региона. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:37
2023-02-28T17:37
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БАРНАУЛ, 28 фев - РИА Новости. Первый пятизвездочный отель открылся в городе-курорте Белокуриха Алтайского края, сообщает туристический центр региона. "Спустя четыре года после ввода в эксплуатацию трехзвездочного отеля "На камушках" за ним появился шестиэтажный тезка премиум-класса. Первый пятизвездочный отель Белокурихи построен санаторием "Россия", – говорится в сообщении. Уточняется, что в новом отеле есть двухэтажный люкс "с завораживающим видом на горы". Номера остальных категорий – одно- и двухместные – также просторные, с шумоизоляцией. В стоимость входит посещение тренажерного зала и безлимит в SPA-комплексе с цитрусовой сауной, хаммамом и бассейном. Белокуриха является городом-курортом федерального значения. Там расположены десятки санаториев, куда приезжают на лечение отдыхающие из разных регионов России. Ранее сообщалось, что среди туристов возрос спрос на премиальный краткосрочный отдых в Белокурихе, поэтому отельеры и решили заполнить эту нишу.
https://ria.ru/20230225/sanatorii-1853085917.html
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новости - туризм, туристы, туризм, белокуриха, алтайский край, отели
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Белокуриха, Алтайский край, Отели
На Алтае на курорте Белокуриха открылся первый пятизвездочный отель

Первый пятизвездочный отель открылся в городе-курорте Белокуриха на Алтае

© РИА Новости / Чернов | Перейти в медиабанкКурорт Белокуриха
Курорт Белокуриха - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Чернов
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БАРНАУЛ, 28 фев - РИА Новости. Первый пятизвездочный отель открылся в городе-курорте Белокуриха Алтайского края, сообщает туристический центр региона.
"Спустя четыре года после ввода в эксплуатацию трехзвездочного отеля "На камушках" за ним появился шестиэтажный тезка премиум-класса. Первый пятизвездочный отель Белокурихи построен санаторием "Россия", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в новом отеле есть двухэтажный люкс "с завораживающим видом на горы". Номера остальных категорий – одно- и двухместные – также просторные, с шумоизоляцией. В стоимость входит посещение тренажерного зала и безлимит в SPA-комплексе с цитрусовой сауной, хаммамом и бассейном.
Белокуриха является городом-курортом федерального значения. Там расположены десятки санаториев, куда приезжают на лечение отдыхающие из разных регионов России. Ранее сообщалось, что среди туристов возрос спрос на премиальный краткосрочный отдых в Белокурихе, поэтому отельеры и решили заполнить эту нишу.
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