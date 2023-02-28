https://ria.ru/20230228/abkhaziya-1854798723.html

Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию

Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию - РИА Новости, 28.02.2023

Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию

Сухум и Минск договорились о поставках в Белоруссию абхазских вин, стороны обсуждают совместные проекты, в том числе в туризме, заявил во вторник глава МИД... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:31

2023-02-28T11:31

2023-02-28T11:31

абхазия

белоруссия

минск

александр лукашенко

аслан бжания

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сухум и Минск договорились о поставках в Белоруссию абхазских вин, стороны обсуждают совместные проекты, в том числе в туризме, заявил во вторник глава МИД Абхазии Инал Ардзинба. На прошлой неделе президент республики Аслан Бжания посетил Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Уже наши хозяйствующие субъекты подписывают соответствующие соглашения и контракты по поставке абхазского вина в Республику Беларусь. Рассматриваются и другие товарные позиции, которые производятся в Абхазии. С другой стороны - белорусские товары, это и молочная продукция, и другие товарные позиции самого широкого круга, которые будут поставляться в Республику Абхазия", - сказал Ардзинба в эфире телеканала "Россия 24", комментируя итоги переговоров. Он добавил, что Сухум и Минск обсуждают реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере туризма.

https://ria.ru/20230216/abkhaziya-1852524636.html

https://ria.ru/20221208/abkhaziya-1837124143.html

абхазия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, белоруссия, минск, александр лукашенко, аслан бжания, в мире