https://ria.ru/20230228/abkhaziya-1854798723.html
Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию
Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию - РИА Новости, 28.02.2023
Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию
Сухум и Минск договорились о поставках в Белоруссию абхазских вин, стороны обсуждают совместные проекты, в том числе в туризме, заявил во вторник глава МИД... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:31
2023-02-28T11:31
2023-02-28T11:31
абхазия
белоруссия
минск
александр лукашенко
аслан бжания
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сухум и Минск договорились о поставках в Белоруссию абхазских вин, стороны обсуждают совместные проекты, в том числе в туризме, заявил во вторник глава МИД Абхазии Инал Ардзинба. На прошлой неделе президент республики Аслан Бжания посетил Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Уже наши хозяйствующие субъекты подписывают соответствующие соглашения и контракты по поставке абхазского вина в Республику Беларусь. Рассматриваются и другие товарные позиции, которые производятся в Абхазии. С другой стороны - белорусские товары, это и молочная продукция, и другие товарные позиции самого широкого круга, которые будут поставляться в Республику Абхазия", - сказал Ардзинба в эфире телеканала "Россия 24", комментируя итоги переговоров. Он добавил, что Сухум и Минск обсуждают реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере туризма.
https://ria.ru/20230216/abkhaziya-1852524636.html
https://ria.ru/20221208/abkhaziya-1837124143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, белоруссия, минск, александр лукашенко, аслан бжания, в мире
Абхазия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Аслан Бжания, В мире
Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию
Глава МИД Абхазии Ардзинба рассказал о договоренности с Белоруссией по поставкам вин