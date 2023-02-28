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Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию - РИА Новости, 28.02.2023
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11:31 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/abkhaziya-1854798723.html
Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию
Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию - РИА Новости, 28.02.2023
Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию
Сухум и Минск договорились о поставках в Белоруссию абхазских вин, стороны обсуждают совместные проекты, в том числе в туризме, заявил во вторник глава МИД... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:31
2023-02-28T11:31
абхазия
белоруссия
минск
александр лукашенко
аслан бжания
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сухум и Минск договорились о поставках в Белоруссию абхазских вин, стороны обсуждают совместные проекты, в том числе в туризме, заявил во вторник глава МИД Абхазии Инал Ардзинба. На прошлой неделе президент республики Аслан Бжания посетил Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Уже наши хозяйствующие субъекты подписывают соответствующие соглашения и контракты по поставке абхазского вина в Республику Беларусь. Рассматриваются и другие товарные позиции, которые производятся в Абхазии. С другой стороны - белорусские товары, это и молочная продукция, и другие товарные позиции самого широкого круга, которые будут поставляться в Республику Абхазия", - сказал Ардзинба в эфире телеканала "Россия 24", комментируя итоги переговоров. Он добавил, что Сухум и Минск обсуждают реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере туризма.
https://ria.ru/20230216/abkhaziya-1852524636.html
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абхазия, белоруссия, минск, александр лукашенко, аслан бжания, в мире
Абхазия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Аслан Бжания, В мире
Абхазия договорилась о поставке вин в Белоруссию

Глава МИД Абхазии Ардзинба рассказал о договоренности с Белоруссией по поставкам вин

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкДевушка наливает вино на выставке в Сухуме
Девушка наливает вино на выставке в Сухуме - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Девушка наливает вино на выставке в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сухум и Минск договорились о поставках в Белоруссию абхазских вин, стороны обсуждают совместные проекты, в том числе в туризме, заявил во вторник глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
На прошлой неделе президент республики Аслан Бжания посетил Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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"Уже наши хозяйствующие субъекты подписывают соответствующие соглашения и контракты по поставке абхазского вина в Республику Беларусь. Рассматриваются и другие товарные позиции, которые производятся в Абхазии. С другой стороны - белорусские товары, это и молочная продукция, и другие товарные позиции самого широкого круга, которые будут поставляться в Республику Абхазия", - сказал Ардзинба в эфире телеканала "Россия 24", комментируя итоги переговоров.
Он добавил, что Сухум и Минск обсуждают реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере туризма.
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АбхазияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоАслан БжанияВ мире
 
 
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