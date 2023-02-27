https://ria.ru/20230227/znamenitosti-1854531418.html

Умер продюсер фильма "В джазе только девушки" Уолтер Мириш

Умер продюсер фильма "В джазе только девушки" Уолтер Мириш - РИА Новости, 27.02.2023

Умер продюсер фильма "В джазе только девушки" Уолтер Мириш

Оскароносный кинопродюсер Уолтер Мириш скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 101 года, сообщила американская Академия кинематографических искусств и наук. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:01

2023-02-27T11:01

2023-02-27T11:01

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Оскароносный кинопродюсер Уолтер Мириш скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 101 года, сообщила американская Академия кинематографических искусств и наук. "Академия кинематографических искусств и наук глубоко опечалена известием о кончине Уолтера", — отметили гендиректор киноакадемии Билл Крамер и ее президент Джанет Янг. По их словам, Мириш, который в свое время занимал пост президента Академии, оказал "мощное влияние" на киносообщество. Согласно заявлению, карьера уроженца Нью-Йорка Мириша охватывает более шести десятилетий. Его компания Mirisch Corporation, созданная в 1957 году им самим и его братьями Гарольдом и Марвином, продюсировала такие фильмы, как "В джазе только девушки" (1959) с участием Мэрилин Монро, "Великолепная семерка" (1960), "Вестсайдская история" (1961), "Розовая пантера" (1963), "Дело Томаса Крауна" (1968) и другие.

https://ria.ru/20230225/bragarnik-1854301718.html

лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы, лос-анджелес, мэрилин монро