https://ria.ru/20230227/zhertvy-1854571408.html

В ДНР с начала эскалации погибли 4449 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации погибли 4449 мирных жителей - РИА Новости, 27.02.2023

В ДНР с начала эскалации погибли 4449 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4449 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:36

2023-02-27T12:36

2023-02-27T12:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4449 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 375 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибло 671 гражданское лицо, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3778 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего 4449, в том числе детей - 132", - говорится в телеграм-канале представительства. По данным СЦКК, за этот период пострадали 4147 мирных жителей, в том числе 266 детей. За указанный период ведомство зафиксировало более 15,8 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 15,5 тысячи, выпущено более 101,6 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 239 ракет РСЗО "Himars", 18 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", 13103 ракеты РСЗО (122 миллиметра), 22839 снарядов калибром 155 миллиметров. По данным представительства, повреждения получили 9951 жилое домостроение, 2455 объектов гражданской инфраструктуры и 1233 транспортных средства.

https://ria.ru/20230227/obstrel-1854560872.html

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854465951.html

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донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины