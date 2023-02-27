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В ДНР с начала эскалации погибли 4449 мирных жителей - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/zhertvy-1854571408.html
В ДНР с начала эскалации погибли 4449 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации погибли 4449 мирных жителей - РИА Новости, 27.02.2023
В ДНР с начала эскалации погибли 4449 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4449 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:36
2023-02-27T12:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4449 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 375 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибло 671 гражданское лицо, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3778 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего 4449, в том числе детей - 132", - говорится в телеграм-канале представительства. По данным СЦКК, за этот период пострадали 4147 мирных жителей, в том числе 266 детей. За указанный период ведомство зафиксировало более 15,8 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 15,5 тысячи, выпущено более 101,6 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 239 ракет РСЗО "Himars", 18 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", 13103 ракеты РСЗО (122 миллиметра), 22839 снарядов калибром 155 миллиметров. По данным представительства, повреждения получили 9951 жилое домостроение, 2455 объектов гражданской инфраструктуры и 1233 транспортных средства.
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854560872.html
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854465951.html
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донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
12:36 27.02.2023
 
В ДНР с начала эскалации погибли 4449 мирных жителей

СЦКК: в ДНР с начала эскалации погибли 4449 мирных жителей, в том числе 132 ребенка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке
Жилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Жилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4449 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 375 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибло 671 гражданское лицо, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3778 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего 4449, в том числе детей - 132", - говорится в телеграм-канале представительства.
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По данным СЦКК, за этот период пострадали 4147 мирных жителей, в том числе 266 детей.
За указанный период ведомство зафиксировало более 15,8 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 15,5 тысячи, выпущено более 101,6 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 239 ракет РСЗО "Himars", 18 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", 13103 ракеты РСЗО (122 миллиметра), 22839 снарядов калибром 155 миллиметров.
По данным представительства, повреждения получили 9951 жилое домостроение, 2455 объектов гражданской инфраструктуры и 1233 транспортных средства.
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