https://ria.ru/20230227/zemletryaseniya-1854666077.html

В Дамаске отметили вклад России в ликвидацию последствий землетрясения

В Дамаске отметили вклад России в ликвидацию последствий землетрясения - РИА Новости, 27.02.2023

В Дамаске отметили вклад России в ликвидацию последствий землетрясения

Россия внесла большой вклад в ликвидацию последствий недавнего разрушительного землетрясения в Сирии, заявил РИА Новости заместитель министра местного... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:32

2023-02-27T17:32

2023-02-27T17:32

землетрясение в турции и сирии

в мире

сирия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

латакия (мухафаза)

россия

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ДАМАСК, 27 фев - РИА Новости. Россия внесла большой вклад в ликвидацию последствий недавнего разрушительного землетрясения в Сирии, заявил РИА Новости заместитель министра местного самоуправления и окружающей среды страны Моатаз Каттан. Ранее МЧС РФ сообщало, что российские спасатели в течение недели участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Сирии. В состав направленной в страну аэромобильной группировки вошли более 50 специалистов, в том числе три кинологических расчета. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами стихии стали более 44 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой число погибших, по официальным данным, превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html

сирия

латакия (мухафаза)

россия

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землетрясение в турции и сирии, в мире, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), латакия (мухафаза), россия