Рейтинг@Mail.ru
У берегов Крыма зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854650481.html
У берегов Крыма зафиксировали землетрясение
У берегов Крыма зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 27.02.2023
У берегов Крыма зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты, сообщил РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:57
2023-02-27T17:54
черное море
гурзуф
алушта
происшествия
россия
республика крым
новости - туризм
олег крючков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802701193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2e23715147844ca1c72db07664a5302.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты, сообщил РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман.По его словам, землетрясение на побережье Крыма ощущалось слабо.В свою очередь, советник главы республики Олег Крючков заявил, что информация об инциденте поступила в 16:25 мск. Он уточнил, что землетрясение произошло в 25 километрах от Алушты. Каких-либо разрушений не последовало.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850329075.html
черное море
гурзуф
алушта
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802701193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_653ebc1d6c1a3afbd7e738147e6f8d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, гурзуф, алушта, происшествия, россия, республика крым, новости - туризм, олег крючков
Черное море, Гурзуф, Алушта, Происшествия, Россия, Республика Крым, Новости - Туризм, Олег Крючков
16:57 27.02.2023 (обновлено: 17:54 27.02.2023)
 
У берегов Крыма зафиксировали землетрясение

У берегов Крыма произошло землетрясение

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкНа набережной в поселке Гурзуф в Крыму
На набережной в поселке Гурзуф в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
На набережной в поселке Гурзуф в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты, сообщил РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман.

"В Черном море, в районе Гурзуф — Алушта, произошел толчок. Магнитуда 3,5, глубина 31 километр", — сказал он.

По его словам, землетрясение на побережье Крыма ощущалось слабо.
В свою очередь, советник главы республики Олег Крючков заявил, что информация об инциденте поступила в 16:25 мск. Он уточнил, что землетрясение произошло в 25 километрах от Алушты. Каких-либо разрушений не последовало.
Волны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 15:58
В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму
 
Черное мореГурзуфАлуштаПроисшествияРоссияРеспублика КрымНовости - ТуризмОлег Крючков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала