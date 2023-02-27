https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854650481.html

У берегов Крыма зафиксировали землетрясение

У берегов Крыма зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 27.02.2023

У берегов Крыма зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты, сообщил РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:57

2023-02-27T16:57

2023-02-27T17:54

черное море

гурзуф

алушта

происшествия

россия

республика крым

новости - туризм

олег крючков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802701193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2e23715147844ca1c72db07664a5302.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты, сообщил РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман.По его словам, землетрясение на побережье Крыма ощущалось слабо.В свою очередь, советник главы республики Олег Крючков заявил, что информация об инциденте поступила в 16:25 мск. Он уточнил, что землетрясение произошло в 25 километрах от Алушты. Каких-либо разрушений не последовало.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850329075.html

черное море

гурзуф

алушта

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

черное море, гурзуф, алушта, происшествия, россия, республика крым, новости - туризм, олег крючков