https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854650481.html
У берегов Крыма зафиксировали землетрясение
У берегов Крыма зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 27.02.2023
У берегов Крыма зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты, сообщил РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:57
2023-02-27T16:57
2023-02-27T17:54
черное море
гурзуф
алушта
происшествия
россия
республика крым
новости - туризм
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты, сообщил РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман.По его словам, землетрясение на побережье Крыма ощущалось слабо.В свою очередь, советник главы республики Олег Крючков заявил, что информация об инциденте поступила в 16:25 мск. Он уточнил, что землетрясение произошло в 25 километрах от Алушты. Каких-либо разрушений не последовало.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850329075.html
черное море
гурзуф
алушта
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, гурзуф, алушта, происшествия, россия, республика крым, новости - туризм, олег крючков
Черное море, Гурзуф, Алушта, Происшествия, Россия, Республика Крым, Новости - Туризм, Олег Крючков
16:57 27.02.2023 (обновлено: 17:54 27.02.2023)
У берегов Крыма зафиксировали землетрясение
У берегов Крыма произошло землетрясение