https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854587191.html

В турецкой Малатье два человека пострадали при землетрясении

В турецкой Малатье два человека пострадали при землетрясении - РИА Новости, 27.02.2023

В турецкой Малатье два человека пострадали при землетрясении

Как минимум два человека пострадали в понедельник в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:17

2023-02-27T13:17

2023-02-27T13:23

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Как минимум два человека пострадали в понедельник в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Мэр города ранее сообщил об обрушении как минимум одного здания."На данный момент пострадали двое, надеемся, что никто не погиб", - написал Октай в Twitter.Он призвал граждан не приближаться к поврежденным зданиям. По его словам, специалисты оценивают состояние зданий после землетрясения.

https://ria.ru/20230227/gospital-1854566032.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция