https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854587191.html
В турецкой Малатье два человека пострадали при землетрясении
В турецкой Малатье два человека пострадали при землетрясении - РИА Новости, 27.02.2023
В турецкой Малатье два человека пострадали при землетрясении
Как минимум два человека пострадали в понедельник в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:17
2023-02-27T13:17
2023-02-27T13:23
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Как минимум два человека пострадали в понедельник в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Мэр города ранее сообщил об обрушении как минимум одного здания."На данный момент пострадали двое, надеемся, что никто не погиб", - написал Октай в Twitter.Он призвал граждан не приближаться к поврежденным зданиям. По его словам, специалисты оценивают состояние зданий после землетрясения.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция
13:17 27.02.2023 (обновлено: 13:23 27.02.2023)
В турецкой Малатье два человека пострадали при землетрясении
В турецкой Малатье в понедельник два человека пострадали при землетрясении
СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости.
Как минимум два человека пострадали в понедельник в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил
вице-президент Турции Фуат Октай.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Мэр города ранее сообщил об обрушении как минимум одного здания.
"На данный момент пострадали двое, надеемся, что никто не погиб", - написал Октай в Twitter.
Он призвал граждан не приближаться к поврежденным зданиям. По его словам, специалисты оценивают состояние зданий после землетрясения.