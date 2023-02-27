https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854483705.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 27.02.2023
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T05:12
2023-02-27T05:12
2023-02-27T05:12
в мире
индонезия
сулавеси
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, землетрясение зафиксировано в 01.26 по времени UTC (04.26 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 101 километре от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 12 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://radiosputnik.ria.ru/20230226/zemletryasenie-1854440029.html
индонезия
сулавеси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, сулавеси, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Сулавеси, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5