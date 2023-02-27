https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854483705.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 27.02.2023

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T05:12

2023-02-27T05:12

2023-02-27T05:12

в мире

индонезия

сулавеси

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, землетрясение зафиксировано в 01.26 по времени UTC (04.26 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 101 километре от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 12 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://radiosputnik.ria.ru/20230226/zemletryasenie-1854440029.html

индонезия

сулавеси

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в мире, индонезия, сулавеси, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)