https://ria.ru/20230227/zelenskiy-1854701189.html

Зеленский встретился с главой Минфина США

Зеленский встретился с главой Минфина США - РИА Новости, 27.02.2023

Зеленский встретился с главой Минфина США

Владимир Зеленский в понедельник заявил, что провел в Киеве встречу с министром финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:34

2023-02-27T19:34

2023-02-27T19:58

киев

министерство финансов сша

в мире

цены на нефть

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владимир зеленский

джанет йеллен

бриджит бринк

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что провел в Киеве встречу с министром финансов США Джанет Йеллен."Важная встреча с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. США прочно поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.На встрече также присутствовала посол США на Украине Бриджит Бринк.Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 февраля заявил, что Соединенные Штаты выделяют свыше 10 миллиардов долларов на поддержку Украины, включая ее правительство и энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230226/vooruzheniya-1854361138.html

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