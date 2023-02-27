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Зеленский встретился с главой Минфина США
Зеленский встретился с главой Минфина США - РИА Новости, 27.02.2023
Зеленский встретился с главой Минфина США
Владимир Зеленский в понедельник заявил, что провел в Киеве встречу с министром финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:34
2023-02-27T19:34
2023-02-27T19:58
киев
министерство финансов сша
в мире
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бриджит бринк
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что провел в Киеве встречу с министром финансов США Джанет Йеллен."Важная встреча с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. США прочно поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.На встрече также присутствовала посол США на Украине Бриджит Бринк.Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 февраля заявил, что Соединенные Штаты выделяют свыше 10 миллиардов долларов на поддержку Украины, включая ее правительство и энергетическую инфраструктуру.
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19:34 27.02.2023 (обновлено: 19:58 27.02.2023)
Зеленский встретился с главой Минфина США
Президент Украины Зеленский заявил, что встретился в Киеве с главой Минфина США Йеллен