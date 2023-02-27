https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html
В Запорожской области заявили о готовности к главной битве с Киевом
В Запорожской области заявили о готовности к главной битве с Киевом - РИА Новости, 27.02.2023
В Запорожской области заявили о готовности к главной битве с Киевом
Наступление ВСУ на Южном направлении может привести к падению украинских властей во главе с президентом Владимиром Зеленским, предположил в беседе с РИА Новости РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:20
2023-02-27T08:20
2023-02-27T11:34
в мире
запорожская область
россия
киев
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Наступление ВСУ на Южном направлении может привести к падению украинских властей во главе с президентом Владимиром Зеленским, предположил в беседе с РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По словам Рогова, в этом случае "главная, решающая битва специальной операции" может пройти на территории региона.При этом решение о такой атаке продавливает Запад, подчеркнул член главного совета администрации Запорожской области."Эти планы хорошо известны нашей стороне, и наши военные готовы защитить границы России от готовящейся агрессии", — указал Рогов. Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибиций в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что украинские войска весной будут готовы к контрнаступлению. Среди целей атаки — стремление "вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России" и взятие под контроль всех бывших регионов постсоветской республики, включая полуостров. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, но не региональный центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230225/nastuplenie-1854298928.html
https://ria.ru/20230226/kolledzh-1854454486.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, россия, киев, владимир рогов
В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов
08:20 27.02.2023 (обновлено: 11:34 27.02.2023)
В Запорожской области заявили о готовности к главной битве с Киевом
В Запорожье заявили, что наступление ВСУ на Южном направлении может вести к главной битве
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Наступление ВСУ на Южном направлении может привести к падению украинских властей во главе с президентом Владимиром Зеленским, предположил в беседе с РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму", — подчеркнул он.
По словам Рогова, в этом случае "главная, решающая битва специальной операции" может пройти на территории региона.
При этом решение о такой атаке продавливает Запад, подчеркнул член главного совета администрации Запорожской области.
"Эти планы хорошо известны нашей стороне, и наши военные готовы защитить границы России
от готовящейся агрессии", — указал Рогов.
Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибиций в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что украинские войска весной будут готовы к контрнаступлению. Среди целей атаки — стремление "вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России" и взятие под контроль всех бывших регионов постсоветской республики, включая полуостров.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, но не региональный центр — город Запорожье
.